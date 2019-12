Le PM en visite à Aleg

Arrivé aux environs de 10h15 à bord d'un hélicoptère militaire, le premier ministre Ismaël Bodda Cheikh Sidiya a donné à Agchorguitt à 38 km d'Aleg le coup d'envoi du commencement des travaux de réhabilitation du tronçon Aleg/Boutilimit long de 105 kilomètres. Le coût global du projet est de 63 milliards 232 millions 406 mille 910 ouguiyas sur un financement du Fonds Arabe pour le développement économique et social (FADES). Les travaux de cette réhabilitation seront exécutés par la société des grands travaux de Mauritanie et devront se terminer le 25 janvier 2022. En marge de cette cérémonie, le premier ministre a aussi supervisé le lancement d'un programme multisectoriel pour la sécurité routière dont la mise en œuvre sera faite par les services des ministères de la santé, de l'équipement et de l'intérieur et de la décentralisation. Accompagné des ministres de l'intérieur, de la santé et de l'équipement, le premier ministre a visité le dispensaire régional d'Aleg et l'école 1 de la ville qui a la particularité d'avoir donné au pays un président de la République (Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi) et trois administrateurs directeurs généraux de la Snim, les ingénieurs Ismaël Ould Amar, feu Baba Ould Ahmed Youra et Mohamed Abdallahi Ould Oudaa.