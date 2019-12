15 billions de pieds cubes de gaz exploitable dans le gisement GTA (BP)

Le gisement de gaz transfrontalier (Sénégal/Mauritanie) offshore «Grand Tortue/Ahmeyin –GTA » renferme plus de 15 billions de pieds cubes de gaz naturel exploitable, selon une déclaration de British Petroleum, entreprise engagée pour le développement et l’exploitation du site, dans le cadre consortium avec Kosmos Energy. Par ailleurs « la superficie totale du gisement pourrait contenir 50 billions de pieds cubes. Ces réserves représentent toute la production de gaz du continent africain au cours des 7 dernières années ».

Les premières estimations de réserves de GTA étaient annoncées à 450 milliards de mètres-cubes.

Le gisement Grand Tortue/Ahmeyin (GTA) dont la production du premier mètre cube de gaz est attendu en 2022, a fait l’objet d’un accord de partage signé en 2018, entre la Mauritanie et le Sénégal.