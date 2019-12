Interception de migrants clandestins près de Nouamghar

Les gardes-côtes mauritaniens ont intercepté ce vendredi matin (6 décembre) 140 migrants clandestins à bord d’une pirogue dans les eaux territoriales situées en face de la localité de Nouamghar (entre les villes de Nouakchott et Nouadhibou), selon l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI-un organe du gouvernement) citant une source autorisée. « Les autorités se préparent, conformément à un plan d’urgence, à faire face au phénomène de la migration clandestine et à prendre les mesures nécessaires en pareille situation, en coordination avec les partenaires, notamment l’Organisation Internationale des Migrations (OIM). Les patrouilles de nos forces armées et de sécurité ont secouru 85 migrants clandestins mercredi soir », ajoute l’agence du gouvernement.

Ces migrants voyageaient à bord d’une embarcation partie de la Gambie, et dont le dernier bilan officiel du naufrage s’établit à 62 morts parmi lesquels 13 ressortissants sénégalais.