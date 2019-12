Plus de cette classe politique « pyromane » en Mauritanie !

Ces derniers temps, beaucoup d'encre et de salive ont coulé sur des divergences entre les ancien et nouveau présidents de la République. Normalement, la passation du pouvoir à laquelle nous avions assisté et la transition démocratique n'auraient pas dû laisser place à un tel déballage médiatique. Surtout que cette frénésie est injustifiée car le débat est ailleurs. Il faut donner le temps et l'appui au nouveau chef de l'Exécutif pour lui permettre de mettre en œuvre son programme et de satisfaire les attentes des partis et de toutes les composantes de la nation mauritanienne. Dans ce programme, il y a des défis qui demandent notre contribution à toutes et à tous : la sécurité et la consolidation de l’unité nationale, par l’apaisement du climat politique général, l’instauration d’une atmosphère de confiance et d’ouverture ; la lutte contre la pauvreté et la mise en place de la nouvelle institution « Taazour », en charge de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion ; l'éducation et l'emploi en Mauritanie ; les problèmes de santé publique et le combat courageux du ministre de la Santé contre la mafia des faux médicaments et des fausses officines de santé.

Il est aussi noté que la classe politique joue des coudes pour montrer sa fidélité soit au nouveau soit à l'ancien Président. « Fidélité » : un mot à prendre avec des pincettes l'utiliser tant il fut bafoué, dans le passé, par ces mêmes politiciens. Comme ils ont bafoué, il n'y a pas si longtemps, toutes les valeurs religieuses et culturelles, tous les principes ; critiquant et trahissant tous les Présidents, dès ceux-ci éloignés du pouvoir. Surtout que les deux derniers auxquels ils prétendent prouver leur fidélité les ont assez vus retourner leurs vestes et bien noté que certains, heureusement pas tous, se positionnent surtout en fidélité à… leurs avantages et intérêts personnels.

Un système qui perdure

Si les hommes ont changé, le système consistant à isoler le chef de l'Exécutif pour réduire son champ de vision, de contact et d'action, perdure depuis très longtemps : plusieurs barons parmi les plus anciens furent dirigeants notoires du Parti du Peuple Mauritanien (PPM) de feu maître Moctar ould Daddah. Progressivement, certains intégrèrent ou réintégrèrent les « Structures d'éducation des Masses » (SEM), sous le président Mohamed Khouna ould Haidalla. Avec la « nouvelle vague », ils furent à nouveau très actifs dans la mise en place du PRDS du président Maaouya ould Sid’Ahmed Taya. Enfin, la dernière génération des « Golden Boys » s'illustra lors du vote blanc et/ou du mandat du président Sidi Ould Cheikh Abdellahi. Ce qui engendra la naissance du nouveau parti de la majorité, UPR, sous la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz et… que nous réservent-ils encore ?

Leur imperturbable ligne de conduite fut de critiquer le Président sortant et de tresser des lauriers au nouveau maître du Palais gris. Ils sont partis jusqu'à proposer un troisième mandat, alors que le chef de l'État avait juré sur le Saint Coran qu'il n'en ferait que deux. La sagesse, l'existence de principes et valeurs chez certaines personnalités et le combat d'autres leaders mirent fin à cette initiative. Certains avaient même proposé que le fils du chef de l'Etat devienne son potentiel successeur, alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Allez savoir sur quels critères… Enfin et qu'Allah nous préserve encore, la liste est longue ou méconnue, avec beaucoup de zones d'ombre.

Ces politiciens ne sont jamais présents pour défendre un programme, une idée ou une action (respect de la Constitution ou de la légalité, atteinte aux droits humains, pauvreté, injustice, faux médicaments, etc.). Cette « classe politique » allume à chaque fois un feu pour masquer son incurie, son hypocrisie, son manque de dynamisme, son manque d'engagement envers l'intérêt national et sa faible contribution générale. Leur unique ambition est de garder les privilèges pour eux et leurs proches. L'État mauritanien doit prendre conscience que cette classe pyromane ne le sert pas et encore moins la Nation. Son unique dessein n'est que de s'accaparer, au moindre effort et par tous les moyens, les ressources nationales disponibles. Au lieu de servir, ils se servent, sans la moindre once de reconnaissance, pour venir ensuite critiquer. Le mieux serait d'assainir cette classe politique, en séparant le bon grain de l'ivraie.

Avant de commencer la mise en œuvre du nouveau programme du gouvernement, il y a donc urgence de renouveler la classe politique. Pour cela, il faudra d'abord garder les plus méritants et trier ensuite, sur le volet, les femmes et les hommes capables d'appuyer correctement la mise en œuvre du programme présidentiel, de représenter dignement le peuple au Parlement et aux Conseils régionaux et de travailler de manière participative avec tous les partis politiques et leaders locaux, sur les questions d'intérêt supérieur de la Nation.

Ethmane BA