La 9 ème édition du Handifestival est lancée

La neuvième édition du Handifestival international a officiellement démarré le 1er Décembre 2019, dans la salle de réunion du centre de promotion féminine devant un parterre de personnes en situation de handicap, des responsables d’associations actives dans le domaine et d’autorités administratives, politiques, culturelles et sportives.C’est un festival culturel placé sous le haut patronage du Président de la République.

Le président de la troupe musicale des personnes en situation de handicap de Mauritanie et organisateur du festival , M. Mohamed Camara, a affirmé que l’objectif général de cette manifestation est orienté vers la promotion et le renforcement des capacités des musiciens en situation d’ handicap en vue de leur permettre d’apporter leur contribution au développement culturel de la Mauritanie et dans le monde, à travers la pratique de la musique. Cet objectif implique aussi la protection des droits des personnes handicapées dans laquelle la Mauritanie s’est résolument engagée depuis sa signature et la ratification de la convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap. Pour Mohamed Camara, cette 9 ème édition va démontrer « la solidarité qui caractérise le monde des personnes en situation de handicap ». Donnant le coup d’envoi, le secrétaire général du ministère de la Culture, a souligné, dans un discours prononcé à cet effet, « l’intérêt du rôle que jouent les personnes en situation de handicapen matière d’invention et d’innovation ».

Dr. Ahmed Ould Bah Ould Sid’Ahmed a estimé que ce handifestival vise à « redynamiser la scène culturelle dans les différents domaines ». Il a ajouté que cette « manifestation permettra de mettre en exergue les compétences et les performances dont disposent les personnes en situation de handicap ».

Handifestival est un festival qui réunit trois pays, le Sénégal, la Gambie et le Togo qui ont rejoint le pays hôte, la Mauritanie, autour des spectacles de contes, théâtre et de chants avec un haut niveau professionnel des participants. Tous les acteurs ont une particularité qui force l’admiration. Le la a été donné peu avant la cérémonie d’ouverture par la troupe des musiciens en situation de handicap de la Mauritanie et celle du Sénégal qui ont été longuement ovationnées par le public suite à deux superbes prestations.

La manifestation permettra de favoriser l'intégration socio-économique et culturelle des personnes en situation de handicap, assurer la visibilité de leur création et production mais aussi concevoir et mettre en exergue des projets leur permettant d'avoir accès à la vie culturelle, éducative et sociale. Plusieurs activités seront au programme dont des concerts de musique, des spectacles de danse, du théâtre, entre autres, au stade de Basra.