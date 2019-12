Fuites d’eau à la BMD: La SNDE s’en fout ?

Depuis plus de deux semaines, une fuite fait perdre à la SNDE une quantité non négligeable d’eau au niveau à l’angle sud-ouest de l’immeuble El Mamy. Un tuyau troué fait couler l’eau qui forme un lac sur la voie passant devant l’agence Afrique Voyages, collée à l’immeuble précité, gênant, par conséquent, non seulement cette agence mais aussi les maisons voisines et les nombreux passants. Curieusement, depuis tout ce temps, personne ne s’en préoccupe, et Dieu sait que des fonctionnaires et agents de la SNDE et d’autres soi disant «patriotes » passent et repassent sur cet axe au bord de leur véhicule. Que sommes-nous devenus? Certainement pas des citoyens consciencieux. Nous banalisons tout, même notre avenir et celui de nos enfants. En Mauritanie, malheureusement, ce comportement est le mieux partagé : tout le monde s’en fout. Et tant qu’un danger ne nous menace pas directement, qu’une action ne nous rapporte pas des sous, on fait mine de ne rien voir. Cela concerne les ordures, les eaux usées qu'on balance sur les goudrons, l'argent public qu'on détourne... Ça ne concerne que les autres. Jusqu’à quand ?