Communiqué de presse de la Communauté Mauritanienne en Espagne

Compte tenu de l'importance impérative de l'existence d'un organe représentatif de la communauté mauritanienne en Espagne, concrétisant ainsi ses espoirs et ses aspirations et mettant ainsi fin aux divisions entre les différents protagonistes (individus et associations).Toutes les parties impliquées, se sont réunies sous la supervision d'un conseil des sages de la communauté. Un accord consensuel a été conclu. Ainsi un organe provisoire représentant la communauté mauritanienne en Espagne a été créé et dont les objectifs seront l'organisation des structures de la communauté afin de pouvoir élire dans les circonstances adéquates le prochain conseil de manière démocratique.

Le Bureau Exécutif :

-Président: Dr. Abdou Ould Ahmed Ely

-Vice-président: Mr Yenje Ould Mohamed Salem

-Deuxième vice-président: Mr Mohamed Ould Christophe

-Secrétaire général: Mr Mohamed Lemine Vall

-Secrétaire général adjoint: Mr Mohammed Varah

-Deuxième secrétaire général adjoint: Mr Daha Ould Ahmed

-Trésorier: Mr Ahmed Ould Boussaif

-Trésorier adjoint: Mr Sadvi Ould Amar Jawda

-Deuxième vice-trésorier: Mr Dahane Oud Verry

-Affaires sociales: Mme Fatimetou Mint Ahmed Sidi

-Adjoint: Mr Bowba Hassan Ould Tichiti

-second adjoint: Mr Isselmou Taleb Ely

- Bureau de coordination et de supervision

-Mr Melhe Ould Bettah

-Adjoint: Mr Cheikh Ould Yehdih

-second adjoint : Mr Ahmed Moustapha Saleck

- Bureau de l'information et de la sensibilisation:

-Mr Mohamed Ould Khteyra

-Adjoint: Mr Lehbib Ould Omran

-Second adjoint : Mr Cheikh Youba Ould Cheikh Abdati

-Le Conseil des sages :