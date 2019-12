AMANE / SHIRAKA 2019 – Formation de la société civile sur les Droits de l’Homme

L’ONG Amane a assuré, les 26 et 27 Novembre, à l’occasion de la journée internationale de l’éradication de la violence faite aux femmes , sa 3ème session de formation destinée à la société civile, active dans la défense des Droits de l’Homme.

Après les wilayas de Nouakchott ouest (Septembre 2019), puis Nouakchott nord (Octobre 2019), cette session a concerné la wilaya de Nouakchott sud et s’est déroulée au Centre d’intégration et de protection sociale et insertion des enfants (CIPSIE) du MASEF, à Dar Naïm.

Cette formation a été financée grâce à l’appui du Royaume des Pays-Bas, à travers le programme SHIRAKA. Elle a été consacrée, à l’instar des précédentes, aux mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de protection des Droits de l’Homme.

Plus d’une trentaine de représentants d’associations locales y ont pris part. Cette session vient clôturer la 1ère phase du projet d’AMANE intitulé « Pour une société civile bien traitante ».

Un projet qui se poursuivra jusqu’en mai 2020, avec la mise en œuvre, cette fois-ci, de 2 autres volets consacrés, eux, au secteur de la Justice.