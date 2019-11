Aziz boude les festivités de l’indépendance

Absence remarquée de Mohamed ould Abdel Aziz, ancien président de la République, aux festivités marquant le 59é anniversaire de l’indépendance du pays, organisées ce jeudi 28 novembre dans la ville d’Akjoujt.

L’ancien chef de l’Etat est originaire de l’Inchiri, région abritant la fête de l’indépendance 2019.

Présence constatée des anciens chefs d’Etat, Mohamed Khouna ould Haidalla (1980/1984) et Sidi Mohamed ould Cheikh Abdallahi (2007/2008) lors de la cérémonie de levée des couleurs suivie d’un défilé militaire.

Cet «incident » intervient dans le contexte d’une divergence politique entre le président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, investi le 01 août dernier, et son successeur, au sujet du contrôle de l’Union Pour la République (UPR-principal parti de la majorité).

Mercredi soir, le nouveau chef de l’Etat a opéré un changement dans la sécurité présidentielle en limogeant un chef d’unité considéré comme proche de Mohamed ould Abdel Aziz.

L’histoire politique de la Mauritanie est hantée par les putschs militaires et révolutions de palais depuis 1978.