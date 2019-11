APEFAS distribue des kits scolaires aux écoliers nécessiteux

L’association pour la promotion de l’enfance et la famille et de l’action sociale (APEFAS) a procédé, le 17 novembre, à la distribution de kits scolaires aux enfants démunis des quartiers d’Arafat, d’El Mina et de Ryad.

Organisée en partenariat avec le service de l’action culturelle de l’ambassade de France (SCAC), représenté, à cette occasion par Mme Nadja Issac, cette cérémonie s’est déroulée aussi en présence du représentant du Hakem d’Elmina, du maire de cette commune et de son adjoint, de nombreuses personnalités dont des artistes et les nombreux écoliers. Ce fut donc l’occasion de distribuer un important lot de fournitures scolaires aux écoliers issus des familles démunies : sacs, cahiers, stylos, trousses… Une occasion également pour APEFAS de remercier l’ensemble de ses partenaires, notamment le SCAC pour son soutien agissant et les artistes pour leur accompagnement.

La cérémonie de distribution clôturait une vaste campagne de collecte de kits scolaires, démarrée en septembre dernier, à travers des concours génie en herbe, des matchs de gala qui ont permis de mobiliser ces fournitures, explique Cheikh Amadou Tidjane Tall, président de l’APEFAS.

Notons que la cérémonie de distribution avait été précédée par un match de football ayant opposé les jeunes Talibés (apprenants Coran) et les Ismaili au terrain Camara d’El Mina.

A la fin de la cérémonie, les invités ont reçu des mains des