Déclaration des cadres et notables de la ville historique de Tichit

Au nom d’Allah, le Clément et le Miséricordieux

Nous avons constaté, en même temps que l’ensemble du peuple mauritanien, la sérénité et l’ouverture qui caractérisent actuellement l’espace public, tant au niveau politique que social.

Ce fait est salué aussi bien par l’opposition que par la majorité, issue des récentes élections, sous la direction de SEM le Président, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Ce climat, hautement apprécié par le citoyen, se manifeste sous diverses formes dont on peut citer :

- l’initiation d’une normalisation de la vie politique, à travers une série de rencontres avec les différents segments de l'opposition et leur invitation à assister à d’importants événements tels que la commémoration de la fête de l'indépendance et le festival des villes anciennes ;

- la promotion d’une atmosphère chargée d'espoir pour l’instauration de l’équité et l’engagement de réformes, espoir porteur d’attentes exprimées par tout le monde, y compris à Tichit, la Cité qui résiste ;

- le lancement de mesures concrètes visant à réformer certains secteurs vitaux tels que la santé et l'environnement et bien d'autres domaines importants ;

- les mesures socio-économiques au profit des citoyens, plus particulièrement les couches les plus défavorisées, annoncées dans le discours présidentiel à l’occasion de la fête de l’indépendance.

Cette atmosphère positive mérite notre soutien, afin de consolider l'approche démocratique et consensuelle de notre parti, l'Union pour la République, et faire face à toutes les tentatives de confusion et de scepticisme, quelle qu’en soit l’origine, visant à compromettre la marche triomphale lancée, par la grâce d’Allah, sous la direction de SEM le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazwani.

Puisse Allah nous guider vers le Bien.

Nouakchott, le 30 Rabi Al Awal 1441 - 28 novembre 2019

Au nom des cadres et notables de Tichit,

Mohamedou Balla Cherif,

Ancien Directeur Représentant de l'ASECNA en Mauritanie