Portes ouvertes à Tasiast

" Des travaux ont été effectués ces dernières années ", a annoncé le vice-président de Relations Extérieures de Kinross Tasiast, " pour prolonger la durée de vie de la mine. Achevée en Septembre 2019, l'étude d'expansion de l'usine la prolonge jusqu'en 2031, avec traitement jusqu'en 2033 ". Ainsi s'exprimait Brahim ould M'Bareck, entouré de ses proches collaborateurs, les 16 et 17 Novembre derniers, devant des journalistes. " Je suis honoré de recevoir la presse avec qui Tasiast veut travailler en toute transparence ". C'est en cette politique d'ouverture qu'était organisée cette réception des media mauritaniens à Tasiast.

Effectuée à pas de charge, la visite a permis aux journalistes de parcourir le camp qui accueille trois mille personnes, la mine, les unités de traitement du minerai et des résidus. Comme il est d’usage pour tout visiteur, l’équipe de journalistes a été briefée, dès leur arrivée, sur l’induction (les règles de sécurité) en vigueur sur le site. « Notre objectif quotidien », poursuivait le vice-président, « est d’améliorer la productivité des opérations soutenant le projet d’expansion dans un constant environnement de travail sécurisé et rentable. Il est évidemment essentiel que chacun rentre en bonne santé chez lui après une journée de travail ». Et de réitérer le « souci environnemental » de Tasiast, mettant en œuvre des opérations « respectueuses de l’environnement ». Il rappelle les obligations de sa société envers les communautés avoisinantes. Il loue le « bon partenariat » noué avec le gouvernement mauritanien. Il met en avant « la responsabilité » de sa société à l’égard de la mine et des ressources aurifères estimant qu’il est important d’« exploiter à bon escient, pour faire vivre tout le monde ».

Productivité, santé et sécurité

Le traitement atteindra vingt-quatre mille tonnes/jour à la mi-2023. Depuis l’entame de sa production commerciale en Janvier 2008, Tasiast a produit 2,3 millions d’onces d’or. Achevée en Août 2018, la phase 1 du projet d’expansion permettait d’augmenter le traitement à huit mille tonnes/ jour et l’usine dépasse aujourd’hui les quinze mille tonnes/jour. L’étude approuvée en Septembre 2019 vise à atteindre vingt-et-un mille tonnes/jour à la fin de 2021, puis vingt-quatre mille tonnes au milieu de 2023. Les investissements initiaux à cette fin s’élèvent à cent cinquante millions de dollars, dont notamment trente-deux millions pour l’usine de traitement et quarante-sept pour les infrastructures de soutien, comme l’électricité et l’eau.

Relativement aux normes élevées de sécurité, Tasiast dit se situer « parmi les plus performants de l’industrie. […] Des mesures efficaces sont prises pour assurer la sécurité des environnements de travail », souligne le vice-président, « des investissements importants ont été réalisés dans les infrastructures de santé et de sécurité ». Tasiast fournit une clinique mobile gratuite à la communauté et offre des consultations tout aussi gratuites à quiconque habitant dans un rayon de trente kilomètres. Sur les plus de six millions d’heures travaillées – très exactement 6 173 932 – entre Juin et Octobre 2019, seulement six cas de traitement médical et trois blessés ont été enregistrés ». Une brigade de lutte contre l’incendie est en permanence opérationnelle.

Tasiast argue donc respecter les plus pointues exigences légales et environnementales, les normes IFC1 et les meilleures pratiques internationales « sont utilisées », poursuit le chargé des relations extérieures, « [notamment en ce qui concerne] la gestion des barrages de cyanure et des stériles. L’utilisation responsable de l’eau est constamment promue sur le site. Le plan d’exploitation de la vie de la mine prend en compte la fermeture et la remise en état ».

Concernant la conformité à la législation mauritanienne, Kinross soutient que le gouvernement mauritanien est impliqué tout au long du processus de production y compris par des audits réguliers du ministère des Mines. L’utilisation responsable et sûre du cyanure et l’exploitation sécurisée de l’installation de stockage des résidus sont des points particulièrement discutés. Par rapport à la fermeture et à la récupération du site, un Plan Préliminaire de Réhabilitation et de Fermeture (PPRF) a été élaboré, conformément à la législation mauritanienne, afin d’assurer la fermeture environnementale, physique, chimique et sûre de la mine, lors de la cessation des activités. Les éléments-clés du processus de réclamation et de fermeture incluent le pré-déclassement mise hors service, le démantèlement, la fermeture et la post-fermeture. L’assurance financière a été affichée avec le gouvernement et des discussions sont en cours concernant les mises à jour.

Encadrés

Avantages socio-économiques découlant des investissements de Kinross en Mauritanie

695 millions $ en redevances taxes et impôts en faveur du gouvernement mauritanien. Soit environ 5,5 % des recettes annuelles totales du gouvernement (2010-2018) ;

1,8 milliard $ dépensés auprès d’entreprises implantées en Mauritanie (2011-2018) ;

12,3 millions $ en dons et investissements communautaires (2011-2018) ;

365 millions $ en salaires bruts cumulés en faveur des salariés mauritaniens (2011-2018).

Après avoir signé un plan de mauritanisation avec le gouvernement en 2016, Tasiast comptait, en 2018, 95,5 % de son personnel (sur un total de 3700 personnes) en employés mauritaniens bien formés à des niveaux très élevés. Tasiast a produit 1.227 emplois locaux directs et versé 45 millions de dollars de salaires bruts en 2018.

Développement communautaire

Appui à la construction d’infrastructures publiques et don de matériel d’assainissement à plusieurs villes. Depuis 2011, plus de 17500 consultations médicales gratuites ont été offertes aux collectivités locales et dans plusieurs régions éloignées du pays, dans le cadre du programme de cliniques mobiles ;

Appui à la formation technique de plus de 300 membres de la communauté locale (soudure, électricité, conduite, couture) ;

Programme vétérinaire et d’élevage pour près de 7500 têtes de bétail traitées dans la région de Tasiast et alimentation fournie en période de sécheresse.

Investissements futurs

Kinross fut une des premières sociétés minières internationales à prêter leur confiance à la Mauritanie, en effectuant des investissements de plusieurs milliards de dollars pour développer la mine de Tasiast. La société est toujours déterminée à « poursuivre sa contribution au développement du secteur minier en Mauritanie, en étroite collaboration avec le gouvernement mauritanien. Un projet visant à augmenter la production à 24 000 tonnes par jour a été annoncé en Septembre 2019, allongeant la vie prévue de la mine jusqu’à 2033 ».