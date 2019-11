Déclaration

La Mauritanie est entrée dans une nouvelle phase depuis les dernières élections qui ont abouti à l’accession du Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani au pouvoir. Ce tournant a commencé par la création d’un climat de confiance entre les acteurs politiques, la pratique de la concertation, l’intérêt porté aux véritables problèmes des citoyens notamment ceux de l’enseignement, de la santé, du chômage et d’autres. Les Mauritaniens espèrent que ce tournant constitue une rupture totale avec les méthodes du passé et ce qu’elles renferment comme causes de la division et de l’échec économique et social.

Les Mauritaniens aspirant à l’instauration de l’état de droit, au respect des institutions, à la citoyenneté et à la bonne gouvernance, principes qui sont réaffirmés dans le programme du Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani n’accepteront aucun retour du pays en arrière, mettant en cause leurs espoirs et leurs aspirations. Ils se dressent avec fermeté contre les toutes les manœuvres qui menacent la sécurité, la stabilité du pays et son retour vers l’ère du pouvoir personnel, de la prédation, de la répression et de la mise en cause des institutions de la République.

Nous, partis, personnalités indépendantes et leaders d'opinion soussignés, convaincus de la nécessité de protéger la légalité républicaine issue de la volonté du peuple mauritanien et de la nécessité de l’établissement d'un État de droit, disposant d’institutions fortes et respectées par tous.

*Proclamons notre confiance et notre soutien au président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, afin que nous puissions réaliser ensemble le progrès, la prospérité, le bien et le développement auxquels aspire notre société.

*Déclarons notre ferme rejet de toutes les manœuvres visant à ramener le pays à la case départ et notre détermination inébranlable à faire face à de telles manœuvres.

*Exhortons toutes les forces patriotiques politiques, sociales et civiles soucieuses de l’intérêt du pays et aspirant à un avenir meilleur, dans lequel le peuple mauritanien jouit de la liberté, de la justice, de l’égalité et d’un niveau de vie décent, à s’unir pour affronter et contrecarrer fermement ces manœuvres et les faire échouer.

Liste des Partis Politiques signataires de la Déclaration

Parti de la Convergence Démocratique (CDN) : Président : Me Mahfoudh ould Bettah

Parti Adil; President Dr Yahya ould Mohamed El Waghef

Parti Islah; President: Me Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Talebne

Mouvement El Hor Progressiste; Président Mohamed Saleck Brahim

Mouvement Ensemble en Avant ; Président : Mohamed Lemine Benia Ingénieur principal

Liste des signataires de personnalités indépendantes et de leaders d’opinion en fonction de l’ordre d’arrivée des signatures.

Cheikh Sid’Ahmed Babamine Ancien Ministre

Baba ould Sidi Ancien Ministre

Aliou Ibra Ba Ancien député

Mohamed Abdallahi ould Kharchi Ancien Ministre

Ahmed Salem ould Saleck Ancien Ministre

Dah Abdel Jelil Ancien Ministre

Ahmed ould Sid Ahmed Ancien Ministre

Ahmed ould Khattry Directeur institution financière

Yeslem ould Ebnou Abdel Ancien DG de la Télévision

Bebaha Ahmed Youra Ancien Ministre

Mohamed Lemine ould Deidah Ancien Ministre

Mohamed Lemine ould Yahya Ancien Ambassadeur

Cheikh ould Baha Ancien Ambassadeur

Mine ould Abdoullah Avocat

Dr Mohamed Mahmoud ould Hacen dit Yahya Ancien représentant OMS

Maloukif ould Hacen Ancien ministre

Haibetna ould Sidi Haiba Ancien Ministre

Dr Ahmad Salem ould N’dary Ophtalmologue

Mata ould Rhail Homme d’Affaires

Kane Moustapha Ancien Ministre

Moussa Fall Ancien Charge de mission Présidence

Ely ould Allaf Ancien Ministre

Kaber ould Hamoudi Ancien DG Radio Mauritanie

Ahmed ould Ghanahalla Ancien Ministre

Mohamed ould Didi Député

Youba ould Bechir Homme d’Affaires

Ousmane Kane Ancien Ministre

Mohamed Abdarrahmane Ould Saiblout Ancien Ministre

Abdel Wahab Kane Ancien député

Mohameden Ould Baggah Ancien Haut Fonctionnaire

Mohamden Baba Ould Meine Ingénieur

Mohamed Mahmoud Dahi Ancien Ambassadeur

Me Diabira Maroufa Ancien Ministre

Moloud Vall ElHadi Seyid Avocat

Lemat mint Ewnen Ancienne Ambassadrice

Sid Ahmed Habott Ancien député

ANNE Amadou Babaly Ancien ministre

Boubacar ould Messoud Architecte

Malouma mint Bilal Ancienne députée

Anne Bigue Messoud Travailleuse humanitaire

Mohamed Mahmoud Wedadi Ancien Ministre

Saydou Kane Administrateur de société

Kane Marieme Tall Directrice d’agence

Saleck ould Bah Avocat

Ali ould Abeidi Expert-comptable

Dane ould Ahmed Ethmane Député

Mohamed Lemine ould Dahi Ancien Directeur de cabinet Pdt

Ahmed Ould Boucheiba Directeur d’institution financière