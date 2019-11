Tidjikja : L’ASG prépare la 5e édition de ses rencontres culturelles

A cet effet, le comité préparatoire s’est réuni, il y a quelques jours à Nouakchott, sous la présidence de Taleb Mohamed Ould Lemrabott, président de cette association.

Pour l’édition 2020, l’ASG propose aux participants une visite du site historique de la Ghadima, des séries de conférences relatives à la problématique de l’eau qui se pose à la ville depuis des années, à l’état d’avancement du projet de restauration et de sécurisation des maisons et anciennes ruelles de la cité, des expositions de manuscrits, de produits artisanaux, maraîchers et des soirées culturelles et artistiques…