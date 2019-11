Députés de l'UPR : " Ghazouani est la référence exclusive de l'UPR "

Dans un communiqué publié à l'issue de leur réunion organisée samedi 23 octobre 2019 à l'Assemblée nationale, les députés de l’UPR, réagissant aux dernières déclarations de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, ont déclaré que « conscients de la grande responsabilité qui leur incombe en tant que représentants du peuple et forts de leur attachement aux valeurs de liberté et de démocratie garanties par la constitution mais aussi dans le souci de préserver la sécurité du pays et sa stabilité et la cohésion de ses composantes en plus de la conservation des acquis démocratiques, tiennent à rappeler la nature de la période que traverse le pays. » Pour tout cela, ils déclarent :

- Leur satisfaction pour l'alternance democratique réalisée pour la première fois dans l'histoire du pays entre deux présidents élus;

- Leur attachement très fort à l'UPR comme principal soutien du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui représente la référence exclusive du parti qui doit s'ouvrir à toutes les forces politiques l'ayant soutenu et celles qui voudraient adhérer à la perspective de la mise en œuvre de son programme. Les députés ont exhorté au dépassement de toutes les divergences et d'aller de l'avant sur la voie du développement et de l'unité pour la réalisation du programme du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.