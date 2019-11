Boghé : l’orchestre Daande Leniol et Yellitare Inter villageoises, ensemble pour la promotion de la femme

Initialement prévue au stade dont les travaux sont inachevés, il sera finalement déplacé à la nouvelle gare routière, elle aussi non opérationnelle depuis son achèvement. L’association ʺYellitare Inter Villageoise de Boghéʺ avec l’appui de la commune de Boghé a aménagé la tribune qui accueilli le concert de ʺDaande Leniolʺ. ʺBaba Maal et ʺAYIBʺ, ensemble pour promouvoir l’autonomisation des femmes ruralesʺ, était le principal slogan de ces manifestations culturelles.

C’est très tard, vers 1 heure du matin que l’animation a débuté d’abord avec les petits artistes, tels Néné Bolol, Seydou Nourou Gaye ou le comédien Big Baba qui fait rire le public. Pour ensuite laisser place à Baba Maal et son orchestre qui ont réveillé le public. Les officiels, Mohamed Salem O Sellahi, conseiller du Wali chargé des affaires politiques, le Hakem, Mohamed Mahmoud O Mohamed Lemine et le Maire, Adama Moussa Ba accompagnés des chefs de services sécuritaires ont assisté à une bonne partie de la soirée. Et quand l’artiste chante Mauritanie Marhabas, les autorités applaudissent. Après une entrée spectaculaire sur scène, l’artiste marque une pause et s’adresse au public pour prier d’abord sur le prophète Mohamed (psl).

Avant de poursuivre en réaffirmant son attachement à Boghé et la Mauritanie qui dit-il a toujours soutenu et accompagné le ʺDaande Leniolʺ, dès ses débuts. Il a retracé l’historique de l’orchestre avec Boghé et des amis de premières heure comme Lô Gourmo, général N’Diaga Dieng, le parrain selon ses propres expressions. Nous remercions toutes les autorités de Mauritanie en l’occurrence, ce qui ont fait le déplacement ce soir pour venir nous souhaiter la bienvenue dans cette ville de Boghé que nous chérissons tous a affirmé l’artiste sur scène. Au cours de l’exposition agricole, le parrain, le général N’Diaga Dieng a insisté sur l’unité nationale qui est gage de tout développement et l’opportunité de surmonter les différents problèmes soulignant que Baba Maal est artiste de marque. C’est après lui que le maire, Adama Moussa a prononcé un discours pour souhaiter la bienvenue à l’artiste et se féliciter de sa venue dans la ville de Boghé. L’artiste qui a rehaussé de sa participation cet évènement a visité les stands et formulé une requête de voir les communes de Boghé et de Demette rééditer l’organisation du Festival Les Blues du Fleuve dont l’édition de 2012 dans ces deux lieux a été un franc succès selon lui. La balle est maintenant dans les camps des deux maires Adama Moussa Ba et celui de Demett, Abdouulaye Elimane Diia. Durant la 2ème nuit de concert, l’artiste semblait un peu malade au de cette soirée. L’artiste Baba Maal a fait pris la défense de l’autonomisation des femmes et appelé à la promotion de l’emploi des jeunes, leur insertion.

Brahim Ely Salem CP Calame Brakna