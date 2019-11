Visite de deux bateaux de la marine pakistanaise: Communiqué de presse

Les navires de la marine pakistanaise MOAWIN & ASLAT sont arrivés à Nouakchott, en Mauritanie, dans le cadre du déploiement outre-mer dans les pays africains. Il convient de mentionner qu’il s’agit de la première visite inaugurale de la marine pakistanaise en Mauritanie. Elle revêt donc une importance stratégique et ouvrira la voie à une future collaboration entre les deux nations dans une multitude de domaines et en particulier la coopération militaire. La visite portuaire en Mauritanie est la deuxième escale du continent africain pour la flottille de la marine pakistanaise, car ils avaient auparavant visité Casablanca, au Maroc. Le déploiement en cours de la flottille de la marine pakistanaise avec les navires MOAWIN & ASLAT a pour objectif de renforcer les liens amicaux avec les pays africains par le biais de la diplomatie navale et de susciter un engouement parmi les populations locales en établissant des camps médicaux suivant la politique d’aide aux populations des pays africains visités, contribuant ainsi aux objectifs de politique étrangère du gouvernement mauritanien. En outre, le déploiement à l'étranger a été amplement utilisé pour mettre en lumière les atrocités et les violations des droits de l'homme commises par les forces armées indiennes contre des populations civiles innocentes du Cachemire occupé par l’Inde.

2. À son arrivée à Nouakchott, la marine mauritanienne a réservé un accueil très chaleureux aux navires pakistanais. L’Attaché de défense (Pakistanais) le Brigadier Talha Altaf, le Consul honoraire du Pakistan en Mauritanie, Mr Mohamed Lemine Benza, accompagné d’officiers de liaison de la marine mauritanienne, ont reçu le navire à l’arrivée. Cet accueil chaleureux de la part des autorités mauritaniennes illustre bien l’importance attachée au Pakistan et à la marine pakistanaise.

3. L’escale des navires de la marine pakistanaise à Nouakchott, en Mauritanie, a été pleinement capitalisée en termes d’interactions professionnelles et sociales avec le pays hôte. Le contre-amiral Abdul Munib, commandant de la mission de déploiement outre-mer, ainsi que le DA (P) et les commandants des navires de la marine nationale, MOAWIN & ASLAT, ont invité Mme Fatimetou Abdel Malick, présidente du conseil régional de Nouakchott, et le contre-amiral Ahmed Syed Bin Aouf, chef d’État-major de la marine marinenationale (CNS). Au cours des échanges, les principaux dirigeants mauritaniens ont été informés de la détérioration rapide de la paix dans la région et des violations des droits de l'homme perpétrées par les forces armées indiennes contre des Cachemiriens innocents dans le Cachemire occupé par l’Inde.

4. Au cours de ces échanges, les autorités mauritaniennes ont promis de renforcer les relations fraternelles entre les peuples mauritanien et pakistanais et de renforcer les relations de marine à marine. Les deux parties ont souligné avec force leur souhait de voir ces relations se développer de manière exponentielle. Dans la même perspective, des questions d’intérêts communs telles que les installations de formation des marines pakistanaises, les programmes d’échange en matière de formation, la construction de navires et les échanges de cours ont également été abordées. Les sacrifices du Pakistan dans la lutte contre le terrorisme et le rôle de la marine pakistanaise dans la lutte contre la piraterie et les opérations de sécurité maritime visant au maintien de la paix et de la stabilité dans la région de l’océan Indien ont été dûment reconnus. Les mesures prises par le gouvernement pakistanais pour assurer la stabilité régionale et mettre en lumière le sort tragique des Cachemiriens à l'ONU ont également été saluées lors des discussions.

5. Au cours des engagements de leadership clé, le commandant de mission a également transmis les vœux du chef d'état-major de la marine, l'amiral Zafar MahmoodAbbasi NI (M), et du commandant, vice-amiral de la flotte de la marine pakistanaise, Asif Khaliq HI, à la population mauritanienne en général et aux Marines mauritaniennes en particulier. Le commandant de la mission a également exprimé sa gratitude pour le soutien sincère fourni par les autorités mauritaniennes pour rendre le séjour des navires de la marine pakistanaise plus agréable.

6. Au cours de la visite des navires à Nouakchott, la flottille de la marine pakistanaise a établi le camp médical pendant 3jours à Nouakchott, qui offrait aux patients un bilan de santé, un traitement et des médicaments gratuits, par une équipe de professionnels de la santé embarquée comprenant 8 médecins / chirurgiens spécialistes et 20 autres Personnels paramédicaux. Les habitants de Nouakchott ont répondu en masse et manifesté un élan de gratitude en invoquant les traitements gratuits offertes au camp médical de la marine pakistanaise. L'expression d'amour et de gratitude des patients était un spectacle réconfortant, environ 2 000 patients recevront gratuitement un traitement initial et de suivi dans le camp et à bord du PNS MOAWIN. Le traitement général des patients et les interventions chirurgicales mineures ont été conduits sur place, tandis que des chirurgies complexes dentaires et générales ainsi que des tests sanguins / radiographies ont été effectués à bord du PNS MOAWIN. La visite des navires de la marine pakistanaise à Nouakchott restera un instrument qui contribuera au renforcement des liens entre le Pakistan et la Mauritanie, ainsi qu’à la création de relations interpersonnelles grâce à la mise en place d’un camp médical gratuit.

7. Des visites d'échange de personnel ont également eu lieu entre les navires de l’armée pakistanaise, MOAWIN et ASLAT, dans des installations navales mauritaniennes, qui sont restées mutuellement bénéfiques en termes de partage des connaissances et d’expériences entre le personnel naval des deux marines. Le troisième jour de la visite, un dîner en l'honneur de la visite des navires pakistanais a été organisé. Auquel ont pris part, le commandant de la mission, DA (P), les commandants des navires PN, MOAWIN & ASLAT, ainsi que20 officiers PN.

8. Nous pensons que l’engouement créée par la visite de la flottille pakistanaise en Mauritanie ouvrira la voie à une future collaboration et à une amitié durable entre les deux marines. En outre, l'impact positif généré par la mise en place d'un camp médical gratuit contribuera grandement à développer des relations profondes entre les deux pays. La visite a également contribué à mettre en lumière la crise du Cachemire sur une toile plus vaste et élargie, comprenant des diplomates, des hauts responsables militaires, des directeurs et des médias locaux.

9. Une fois la visite du port terminée, les navires de PN Navires mettront le cap sur leur prochaine destination, Takoradi, au Ghana.