Le retour d’Ould Abdel Aziz suscite des interrogations

C’est vrai qu’il a entamé des concertations avec les acteurs politiques, ce qui, au passage, a contribué à apaiser la tension politique avec l’opposition. Mais pour le reste, les mauritaniennes attendent. Et c’est le moment choisi par son prédécesseur et alter ego, Ould Abdel Aziz pour débarquer au pays, occupant toute l’actualité et reléguant dans les oubliettes, la sortie unanimement saluée par les participants du forum de la paix de Dakar. Une grosse pierre dans le jardin du marabout président jugé trop lent et qui ne cesse de dérouter les mauritaniens.

Notons que le retour d’Ould Abdel Aziz intervient au moment où l’opinion mauritanienne réclame, dans sa majorité, une rupture d’avec le système de l’ancien président. Face à cette situation inédite, le président Ghazwani dont certains doutent du contrôle total de tous les leviers du pouvoir ne peut continuer à se murer dans un silence assourdissant. Une posture qui accrédite la thèse de ceux qui doutaient de ses capacités de « s’émanciper » totalement de son prédécesseur et ami de 40 ans. De ce fait, ll doit rapidement s’adresser aux mauritaniens, prendre ses marques, mettre fin à cette impression d’attentisme et d’hésitation et enfin définir rapidement et clairement son cap, faute de quoi, l’opinion ne tardera pas à demander à quel jeu il joue avec son prédécesseur. Le contexte lui est aujourd’hui favorable, aussi bien au plan national que régional et sous-régional. Il bénéficie d’une période de grâce ; l’opposition s’est presque ralliée à lui. Côté ancien président, ses soutiens doivent comprendre qu’il n’est plus le président de la République et méditer les précédents camerounais, angolais et dans une certaine mesure, sénégalais et tunisien. Certes, Ould Abdel Aziz a fait des choses pour son pays, durant ses deux mandats, il ne doit pas gâcher cet héritage, en mettant, comme diront ses détracteurs "les bâtons dans les roues de son successeur et ami". Il ne doit pas oublier que nombre d’observateurs ont douté de son soutien à Ghazwani, aussi bien pour sa candidature que lors de sa campagne électorale.