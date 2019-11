Le président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), maître Ahmed Salem ould Bouhoubeiny, a lancé mercredi après-midi (20 novembre) à Néma une caravane des droits humains, annonce jeudi une déclaration de l’institution. Dans un discours prononcé à l’occasion de la cérémonie de démarrage de cette manifestation, le président de la CNDH a déclaré: « nous commençons cette campagne en soulignant que l’esclavage, qui est la forme la plus abjecte de violation des droits humains, doit être éradiqué. En d’autres termes, nous devons tourner la page de cette pratique de manière irréversible en traitant tous les cas de servilité existant et en dépassant tous ceux qui relèvent de l’exagération. La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), en tant qu’institution constitutionnelle, est le principal organe concerné par cette problématique qu’elle prendra à bras le corps et qu’elle mettra en priorité de ses préoccupations à travers l’éveil, la sensibilisation des populations et l’identification systématique des cas d’esclavage existants ». Le message délivré par le président de la CNDH est clair: « désormais, quiconque tente de maintenir un citoyen comme lui sous le joug de l’esclavage, assumera seul, les conséquences de ce forfait. La volonté politique de l’Etat mauritanien, les institutions officielles chargées des droits de l’homme et les organisations de la société civile, ne tolèrent plus de laxisme devant ce phénomène infamant, qui s’érige en obstacle devant l’édification de l’Etat de droit. Il s’y ajoute qu’au cours de l’actuelle campagne et celles qui vont suivre, la CNDH vulgarisera auprès de tous les mauritaniens, l’arsenal de lois et de conventions qui font que tout celui qui pratique l’esclavage commet un crime contre l’humanité et s’expose à des peines sévères contre lesquelles nul ne peut le protéger ».