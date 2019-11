Faits divers… Faits divers… Faits divers…

Un jeune homme poignardé

Après une longue période d’insécurité, le quartier El Vellouja vivait ces derniers mois une paix relative. En 2016, des drogués y avaient tenté de braquer une station-service à neuf heures du matin ; il y a deux ans, c’était « la bande des dix » qui y sévissait impunément ; en 2018, des bandits motorisés y semaient encore la terreur. Mais, cette année, la présence des patrouilles et rondes de la Garde et de la police a influé positivement sur ce phénomène. Le nombre de vols à main armée, cambriolages et viols a heureusement diminué. Las ! De jeunes voyous recommencent à circuler la nuit. Sous la menace de poignards, ils braquent les passants pour les délester de leur(s) téléphone(s).

Samedi 16 Novembre vers vingt-trois heures, Mohamed ould Néma passe dans une ruelle sombre, il est attaqué par un gaillard qui le poignarde à plusieurs reprises avant de s’emparer du contenu de ses poches et de l’abandonner saignant. Mohamed est évacué à l’hôpital Cheikh Zayed où les médecins décident de l’opérer aussitôt du rein. Aux dernières nouvelles, sa situation est stable. La police est aux trousses de son agresseur.

Dar Naïm : apogée du crime

Dar Naïm, au Nord-est de Nouakchott, vit en perpétuel climat d’insécurité. El Hay Sakin, Dar El Barka, Leghreïgua, l’axe Aziz, les secteurs 16 et 18 n’ont jamais connu ni repos ni paix au cours des années passées. Des bandes de hors-la-loi en tout genre opèrent en ces banlieues perdues à chaque heure de la journée et surtout la nuit. Ce sont, pour la plupart, des récidivistes ayant séjourné en prison. Les toxicomanes sont partout visibles et consomment leurs drogues au vu et au su de tous. Selon les statistiques de la police, 70% des délits et crimes commis à Nouakchott au cours du dernier trimestre l’ont été à Dar Naïm. Agressions, cambriolages, viols et braquages y sont quotidiens. Et l’on y constate, ces derniers quinze jours, une forte recrudescence de la délinquance, coïncidant avec une hausse remarquée de la consommation de la drogue chez les jeunes. De nouveaux comprimés de produits addictifs ont été distribués, signale-t-on, dans les établissements scolaires et les salles de jeux. Ce serait la cause directe de la brusque élévation du nombre de crimes.

Il y a douze jours, le fils du wali de Nouakchott-Nord est poignardé en plein jour, devant son école, par les membres d’une bande excitée par de tels produits. Grièvement blessé, il décède quelques jours plus tard. Les trois présumés meurtriers sont arrêtés peu après. Après trois jours de garde à vue, ils sont déférés au parquet de la wilaya en compagnie de l’unique témoin qui se trouvait avec la victime au moment du meurtre. En pleine audition devant le procureur, le témoin tire soudain un poignard pour en asséner des coups à celui qui semble le principal accusé. Grièvement blessé, celui-ci est aussitôt évacué à l’hôpital tandis que le témoin devenu lui aussi accusé est arrêté. L’enquête repart, en attendant la guérison de l’autre…

Deux nuits plus tard, des bandits jettent un jeune homme d’une terrasse au troisième étage où il dormait au frais. La victime s’est fracturé les jambes et ses agresseurs courent toujours. Dans la nuit du 16 au 17 Novembre, vers trois heures du matin, une patrouille de la gendarmerie surprend une bande en train de dévaliser une épicerie à Leghreïgua. À peine les gendarmes ont-ils posé un pied hors de leur véhicule qu’un des truands armé de fusil leur tire dessus. Sauve-qui-peut chez les gendarmes surpris par cette réaction inattendue et les bandits en profitent pour fuir au loin à bord de leur véhicule. C’est en vain que, reprenant leur esprit, les gendarmes s’emploieront à les poursuivre.

Mosy