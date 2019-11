Que le bon Dieu protège la CVE de Bara Ba et son cartel

Certains soi-disant ‘’manitous’’ politiques et de la société civile Mauritanienne sont gagnés par cette mythomanie et ce mensonge qu`ils ont érigé en mode de propagande pour essayer par tous les moyens de casser la Coalition Vivre Ensemble (CVE), discréditer ses leaders et son actuel président, docteur Kane Hamidou Baba.

Les tenants de l’ordre du culte ‘’ sans ma personne ou mon leadership, ça casse ‘’ ne s’embarrassent guère quand il s’agit de manipuler la conscience du peuple Mauritanien en utilisant les contrevérités, le double langage, la fourberie et la promotion du faux.

Ils sont pris d’une irrésistible envie de déformer les faits, de dissimuler la vérité. Pire, Ils continuent de fonder leur vision politique sur des contrevérités, au point que les Mauritaniens sont arrivés à la conclusion qu`ils n`ont plus aucune moralité.

Cette tour de mensonge érigée par cette mafia anti-CVE à travers des audios qui ont un caractère privé qu`ils se sont procurés quelque part, dans un timing qui les arrange, s’est écroulée comme un château de cartes et les Mauritaniens ont infligé un cinglant désaveu à ‘’Bara Ba ‘’et son cartel.

En Mauritanie et dans le Fouta, il est constant de voir nos fameux ‘’manitou ‘’dans les mosquées avec des chapelets de 5 km, adopter l’attitude d’hommes justes et pieux, en parfaite harmonie avec Allah. Une fois dehors, ceux-là qui sont censés servir de modèle, arborent leurs boubous d`ego, manipulant la conscience des opprimes Mauritaniens et croit pouvoir tromper Dieu.

L’amour pour le triomphe de la vérité n`a jamais quitté les discussions politiques au sein de la CVE, mais ce que nous refusons, c`est la récupération, le mensonge, l’orgueil et l’égocentrisme qui ont jusqu’ici déstabilisé notre vivre ensemble ainsi que le développement intégral de notre lutte.

Tous les leaders politiques, de la société civile et des indépendants qui composent la CVE n`ont jamais été derrière ce fameux ‘’Ina Wona, Wonata, ça fait rire et pleurer’’ ?

Où se situent responsabilités dans le sabotage vécu par TPMN ? Le PLEJ ? La Diaspora ? Ou les FLAM ?

Ceux qui indexent la CVE d`être le refuge des taupes ont été ramenés au Bled par le général Aziz et ses renseignements extérieurs, obtenu la double nationalité sans mettre leurs pieds dans un centre d`enrôlement, reçus au palais présidentiel comme des VIP etc….

Il est certain que pour casser la CVE, Bara Ba et son cartel n’ont fait que remettre au goût du jour leurs pratiques sataniques tant de fois éprouvées par le passé.

Il est certain que même démasqués, ils vont continuer dans cette issue. Car le but poursuivi est de semer le doute dans les esprits des opprimes Mauritaniens pour les détourner des vrais sujets du vivre ensemble auxquels la CVE se consacre nuit et jours.

Mais les opprimés Mauritaniens ne sont plus dupes. Ils commencent par comprendre que Bara Ba et son cartel utilisent le mensonge comme arme politique. L`opprime Mauritanien en a le ras-le-bol de ces tromperies et de ces mensonges qui ne lui apportent rien. Bien au contraire, ils lui causent du tort et retardent le triomphe du vivre ensemble. C’est pourquoi cette adhésion continue au projet de société de la CVE.

SY ABDOULAYE

CVE-USA