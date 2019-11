SOS Esclaves inaugure son nouveau siège

L'organisation des droits de l'homme SOS Esclaves a organisé mardi 19 octobre 2019 une grande cérémonie pour l'inauguration officielle de son siège sis à la socogim PS à quelques encablures de l'état-major de la garde nationale. Des diplomates accrédités en Mauritanie dont les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et celui du Royaume-Uni, en plus de quelques représentants des missions diplomatiques, d'un conseiller représentant du ministre de la justice et de la directrice d'Antislavery International ont assisté à la cérémonie. Dans son allocution, la première vice-présidente de l’organisation, Marieme Bougari, après avoir remercié les honorables hôtes, a revisité l'historique de SOS Esclaves à travers son combat et ses programmes et projets mis en oeuvre avec ses partenaires dont les principaux sont Antislavery et le gouvernement américain. L’ambassadeur américain a ensuite prononcé un discours dans lequel il a remercié SOS Esclaves pour le travail qu'elle entreprend pour la promotion et la défense des droits de l'homme au profit des citoyens rappelant que les États-Unis accordent une très grande importance à la vulgarisation et au respect des valeurs qui garantissent l'égalité et la dignité des personnes. Après la coupure du ruban symbolique, les invités ont visité les bureaux flambant neufs et très bien équipés du nouveau siège. Les autres participants ont continué les travaux avec une communication du journaliste Ahmedou Wedi'a , vice-président de SOS Esclaves sur le parcours, l'approche et les défis de l'organisation suivie de débats. Dans le programme, il y avait aussi la présentation de deux rapports dont l'un est relatif à dix ans de lutte contre l'esclavage et l'autre aux meilleures pratiques liées aux activités génératrices de revenus.