Fedde Kawral Pulaagu a participé au forum de Paris sur la Paix: Rencontres tout azimut

L’Association Kawral Pulaagu (France) a pris part au forum de Paris pour la Paix qui s'est tenu du 11 au 13 novembre dans la capitale française. Ce fut l’occasion pour son président, le mauritanien Adama Alpha Bâ, accompagné de son secrétaire général, Sow Adama Diabe, de faire connaître cette jeune association sous-régionale auprès des chefs d’état africains et des acteurs du développement. Un important plaidoyer pour cette jeune organisation, portée sur les fonts baptismaux, en 2017.

Dans ce cadre, les deux responsables de la FKP se sont entretenus d’abord avec l’ambassadeur de Mauritanie en France. Ahmed Ould Bahiya a saisi l’occasion pour saluer l’initiative des jeunes africains ayant mis en place cette association pour justement accompagner les pouvoirs publics dans leurs efforts pour le développement. Ils ont ensuite rencontré le président malien IBK avec qui il a été question des affrontements interethniques (Peuls et Dogons) qui ont ensanglanté le Mali. Le président de FKP a profité de cette entrevue pour exprimer au président IBK et à travers lui tout à le peuple malien la préoccupation de son association et a promis d’apporter sa contribution, à travers une campagne d’explications auprès de la diaspora malienne, pour la cessation de ces guerres fratricides et pour une réconciliation des cœurs. FKP s’engage également à contribuer au développement des zones vulnérables parce qu’elle estime que le tout sécuritaire ne suffit pas à vaincre les violences et l’extrémisme. Le président de la FKP a également rencontré le président français, le président du Niger, du Tchad et de la RDC, le Haut commissaire français à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, la présidente du comité de pilotage du Forum de la Paix, Trisha Shetty, le prix Nobel de la Paix 2006, le président de l’Association GLOBE Festival Sahel Ouvert, le président de l’Observatoire PHAROS pluralisme culturel et religieux, M. Barlet, chargé de projets internationaux près de l’Union Européenne qui va financer une mission conjointe avec FKP, prévue en décembre prochain au Niger. «Tous ces contacts nous ont permis de faire connaitre FKP et ses objectifs aux chefs d’état et responsables d’organisations internationales, ils nous ont au retour, encouragés puis salué les initiatives des jeunes de la diaspora au profit de leur pays et terroir. Ils se sont engagés à faciliter les démarches de la FKP et de les accompagner dans ses actions », a précisé le président,

Créée en 2016, FKP rassemble la diaspora de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Sénégal. Elle se fixe comme objectifs:

- La lutte contre l’analphabétisme dans ses zones d’intervention par la construction de salles de classes avec équipements nécessaires, en milieu rural et la formation des enseignants ;

- Contribuer à régler les problèmes récurrents d’eau pour les populations mais aussi pour l’agriculture, à travers la réalisation de forages, de puits, de digues et diguettes, de seuils de ralentissements ;

- la création d’activités génératrices de revenus, à travers la réalisation de périmètres maraichers dotés de semences et de matériel horticole au profit des femmes…

- La lutte contre la désertification à travers les opérations de reboisement et de sensibilisation sur le réchauffement climatique ;

- Aider les éleveurs à disposer de pâturages ou de foins pour leur bétail et à le moderniser et à le rationaliser…

Cet ambitieux programme vise, à terme, à lutter contre l’exode rural des populations et la migration des jeunes, a souligné Adama Alpha Bâ avant d’ajouter que FKP a eu à signer des conventions de partenariats avec certaines organisations intéressées par le développement du Continent Africain.