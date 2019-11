Vendôme: pleins feux sur la Mauritanie à la chapelle Saint-Jacques

Grâce à Monique Vérité, ancienne élève du lycée Ronsard qui fut très longtemps conservatrice à la Bibliothèque nationale, la chapelle Saint-Jacques propose depuis hier une exposition passionnante autour de la vie d’Odette du Puigandeau, ethnologue de la Mauritanie qui, à la fin de sa vie, ouvrit toutes ses archives à Monique Vérité pour une biographie.

Hier soir, lors du vernissage en présence d’élus dont Laurent Brillard, maire, et Sandrine Tricot, conseillère régionale, Monique Vérité rappelait qu’il y a vingt ans elle avait présenté le même type d’exposition, déjà à la chapelle. « Elle avait été complétée par une conférence à la Porte Saint-Georges animée par Théodore Monod, scientifique naturaliste et spécialiste du Sahara, qui avait évoqué la destinée hors série d’Odette du Puigandeau. Ce fut d’ailleurs sa dernière conférence puisqu’il devait tomber malade peu de temps après. »

Entre photos, dessins, et nombre d’objets, on découvre la vie de cette aventurière bretonne qui, après avoir signé des dessins pour la haute couture chez Lanvin, en 1933, avait réussi à s’embarquer sur un langoustier pour séjourner huit mois en Mauritanie en compagnie de son amie Marion Sénones. « Elle a découvert un pays qui n’avait pas changé depuis près d’un siècle. Aujourd’hui encore, elle est très respectée en Mauritanie car elle reste celle qui a su étudier et transmettre le quotidien et la culture des Maures d’alors. »

L’exposition prend place dans le cadre du Festival « Vendôme ville d’Afrik » organisé par l’association Vend’Afrik, présidé par Sébastien Martineau.

Exposition à la chapelle Saint-Jacques ouverte tous les jours de 15 h à 19 h jusqu’au samedi 23 novembre. Entrée libre. Monique Vérité est présente tous les après-midi à partir de 16 h. D’autres rendez-vous sont inscrits au programme du festival dont Contes d’Afrique par Véronique Petel et Nicolas Bourdon, mercredi à 14 h 30, au centre Caf. Vendredi à 11 h, rencontre avec Patrick Tudoret. Autour de « L’Orientalisme », à la chapelle Saint-Jacques.

