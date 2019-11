Une CVE nouvelle est née et s’apprête à lancer son implantation

Au cours d’une conférence de presse organisée, ce samedi 16 novembre 2019, à midi, à la CASE, la coalition vivre ensemble (CVE), nouvelle version a dévoilé ses nouvelles instances.

Première remarque, elle ne compte plus dans ses rangs ni l’Alliance pour la Justice et la démocratie, (AJD/MR) de Ibrahima Moctar Sarr, ni les forces progressistes du changement (FPC) de Samba Thiam, ni Touche pas à Ma nationalité de Dr. Dia Alassane. Des divergences, apparues depuis bien longtemps, il faut le souligner, les ont amenés à quitter le navire. Chose prévisible depuis octobre dernier quand des communiqués contradictoires sur les perspectives d’avenir de la CVE ont inondé la presse et les réseaux sociaux. L’AJD et les FPC penchaient, eux, pour une plateforme et non un cadre « rigide » ou un « parti politique ». Même s’ils ont choisi de quitter la CVE, annonce Dr Kane Hamidou Baba, président de ce regroupement, « nous ne fermons la porte à personne et la CVE reste ouverte à tous les partis politiques, mouvements, associations ou personnalités, de tous les bords politiques, soucieux de l’avenir d’une Mauritanie, de son unité nationale, de l’ancrage de la démocratie et des programmes de développement économique et social dans l’équité. » Et Dr Kane de préciser qu’en mettant en place une nouvelle CVE, ses responsables répondent à l’appel des populations qui ont exprimé leur volonté de voir la Coalition se poursuivre, se consolider et se renforcer afin de répondre à leurs aspirations.

La CVE nouvelle est constituée désormais du MPR, du FRUD, du FP, d’Arc en Ciel, du PlEJ, des FLAM, de Kawtal, d’un groupe de réflexion, des personnalités et de l’UNDD. Elle s’est dotée de trois organes : le comité de pilotage qui oriente, suit et contrôle l’action de la Coalition, il est présidé par Bâ Mamadou Alassane ; une commission exécutive, organe de gestion politique et administrative, présidée par Dr. Kane Hamidou Baba et d’un comité des sages chargé du fonctionnement apaisé de tous les organes. L’adhésion à la CVE est ouverte à tous les partis politiques, associations de la société civile ou des indépendants organisés. Le nouveau bureau comprend au total 17 personnes.

Après avoir répondu aux questions des journalistes sur le départ de l’AJD, des FPC et de TPMN, sur la pétition en cours des jeunes de cette dernière organisation invitant à revenir sur les raisons qui ont conduit à la création de la CVE afin d’éviter la scission, sur sa rencontre avec le président Ghazwani, Kane Hamidou Baba s’est dit convaincu que la voie suivie par lui et ses amis de la nouvelle CVE est la meilleure pour ses militants, sympathisants mais aussi et surtout pour la Mauritanie entière et que le résultat du travail d’implantation qui va démarrer aussitôt après la conférence de presse le prouvera amplement.

Prenant la parole à cette occasion, le président du front national, (FP) Ch’bih Cheik Melainine a affirmé que cette CVE est une chance pour la Mauritanie, il a appelé tous les mauritaniens à y adhérer parce qu’elle offre l’occasion de renforcer l’unité nationale, de bannir les exclusions…