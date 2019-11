Khalil Teyib " Tous d'accord que Ghazouani est la référence de l'UPR "

Le député de la majorité Khalil Teyib a déclaré à Saharamédias que toutes les tendances de l'UPR sont tombées finalement d'accord de considérer que le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani est la nouvelle et seule référence du parti de l'UPR. Selon Ould Teyib, les divergences entre les militants du parti et ceux du comité de gestion ont été aplanies. Ould Khalil à précisé que même le président du comité de gestion, Seyidna Aly Ould Mohamed Khouna à accepté cette nouvelle orientation. Dans sa déclaration, Ould Teyib à indiqué que Boydiel ould Houmeid a déclaré être dans une situation particulière qu'il n'a pas précisé. Pour rappel, Ould Houmeid avait dissous son parti El Wiam dans l'UPR sur demande de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz qui l'a imposé comme premier vice-président de l'assemblée nationale avant de se faire débarquer au cours du dernier renouvellement des instances de celle-ci. Ces derniers temps, l'UPR, dans la perspective de la préparation de son congrès, a connu de grosses difficultés liées à cette question de référence. La guerre faisait rage entre deux tendances dont l'une voulait le maintien de la marque de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz alors que l'autre voulait la changer et la remplacer par celle du nouveau président de la république Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani .