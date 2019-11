Renforcement et réhabilitation du réseau d’eau à Nouakchott

Le président Mohmed ould Cheikh El Ghazouani, a procédé mardi, à la pause de la première pierre d’un projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution d’eau potable à Nouakchott. La réalisation de ce projet « va permettre la mise en place d’un réseau d’eau moderne, suivant les techniques les plus récentes pour que celle-ci soit disponible en quantité et en qualité dans les domiciles. Ainsi, il sera mis en place 900 kilomètres de tuyaux et 60.000 branchements gratuits.

La composante 4 du projet prévoit également 137 kilomètres de tuyaux et 15.000 branchements à domicile.

Quant à la composante 10, elle comporte la pose de 250 kilomètres de tuyaux et la réalisation de 22.000 branchements au niveau de plusieurs quartiers Nord de Nouakchott, 2 stations de pompage à l’Est, la desserte de plusieurs quartiers dans la même zone. La composante 12 va permettre l’extension de la distribution de l’eau dans les quartiers Sud.

Il y a également un pôle Sebkha (Sud/ouest) qui comporte la mise en place d’une station de pompage et la construction d’un réservoir de 5000 mètres cubes ».

Dans un discours prononcé à l’occasion de la cérémonie de démarrage des travaux, la ministre de l’hydraulique et assainissement, Mme Naha mint Mouknass, a expliqué que « le projet sera réalisé dans les plus brefs délais, selon les normes standards requis en matière de qualité, de contrôle et de suivi. Ce qui va augmenter la force de la pression et du débit pour une couverture universelle de l’eau à Nouakchott ».