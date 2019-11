Pas d’eau à la SOCOGIM depuis plusieurs jours

Pas d’eau courante à la SOCOGIM depuis près d’une semaine et la SNDE garde un silence radio total.

En effet, certains quartiers de Nouakchott situés près du centre ville, notamment les SOCOGIM K et PS, sont totalement privés d’eau.

« Une situation qui prévaut depuis jeudi après midi, date à laquelle aucune goutte n’a plus coulé de notre robinet. La Société Nationale d’Eau (SNDE-publique) n’a encore donné aucune explication par rapport à cette rupture, qui cause des désagréments multiples à la population», explique un père de famille en colère.

Conséquence de la coupure, le prix du fût d’eau vendu par des jeunes utilisant des charrettes tractées par des ânes est passé du simple au double, se désole une mère de famille.

Sur l’origine du problème et en l’absence de toute déclaration de la SNDE pour éclairer la lanterne des abonnés, les populations partent de leur propre constat portant « sur la rupture d’un tuyau, qui risquait d’inonder certains quartiers. Les agents de la société sont venus interrompre l’alimentation en eau depuis lors, sans réparer quoi que ce soit », s’insurge cette mère de famille.