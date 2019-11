Début du festival de Chinguetti

La 9é édition du Festival des Villes Anciennes de Mauritanie (FVAM) a démarré ce dimanche dans la cité de Chinguetti (Adrar-plus de 500 kilomètres au Nord/Est de Nouakchott) ; en présence du président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, des membres du gouvernement, du ministre marocain de la culture, de la jeunesse et des sports, El Hassan Abyaba, dont le pays est l’invité d’honneur, d’un représentant du gouvernement algérien et de plusieurs membres du corps diplomatique.

Dans son allocution d’ouverture, le président mauritanien a mis en exergue le rôle de la cité de Chinguetti «terre de la connaissance et des érudits » dans la propagation des sciences islamiques au niveau de l’espace reliant le Maghreb à l’Afrique de l’Ouest.

Figurent au programme de cette grande manifestation culturelle, « des expositions : stands du Maroc, de l’Algérie, de l’Espagne, des villes anciennes et autres. Visite du quartier historique. Concours de tir à la cible traditionnelle (Coupe du Président). Soirées culturelles et artistiques (medh, folklore, poésie, contes et adages, théâtre, musique traditionnelle, avec la participation de troupes venues du Maroc et d’Europe), concours de coran, Hadith et Sira, concours de jeux traditionnels, conférences animées par des spécialistes mauritaniens, marocains, algériens et espagnols.> Une soirée de dégustation de l’art culinaire de Walata (une autre cité ancienne de Mauritanie), soirée de dégustation de l’art culinaire de Wadane (une autre cité ancienne du pays)….. ». Le Festival des Villes Anciennes de Mauritanie concerne des cités classées patrimoine mondiale par l’UNESCO.

Cette manifestation vise à faire la promotion économique, touristique et culturelle des cités anciennes qui ont joué un rôle important dans la propagation du savoir et les échanges historiques entre le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest.