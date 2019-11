Communiqué de presse d’IRA: Libération des militants de Lexeiba

Le 6 novembre 2019, le tribunal de Kaédi (sud de la Mauritanie), a rendu son verdict concernant les poursuites engagées par le ministère public mauritanien à l'encontre de dix (10) militants d'IRA – Mauritanie, soutenant le candidat présidentiel Biram Dah Abeid et un militant de la Coalition Vivre Ensemble (CVE), soutenant le candidat présidentiel Kane Hamidou Baba.

En effet, quatre parmi les prévenus, en l’occurrence :

1- Kader Mamadou Diawoundy (IRA)

2- Youssouf ould Mohamed ould Abowa (IRA)

3- Demba Kane (IRA

4- Sidi ould Brahim (IRA),

ont été condamnés a six (6) mois de prison dont trois (3) assortis de sursis et trois (3) ferme (déjà purgés) en plus du dédommagement des victimes si ces derniers prouvent la justesse de leurs allégations.

Quant à:

5- Abou Mody Mamadou (IRA)

6- Mamadou Abdallahi Sall dit Ghali Sall (CVE)

7- Boubacar Ould Abowa (IRA)

8- Youba Mohamed Ould Ahmed Abd (IRA)

9- Amodou Ousmane Dia (IRA)

10- Ismael Amodou Timbo (IRA)

11- Saidou Demba Diawara (IRA)

Ils ont été purement et simplement acquittés.

L'avocat de IRA – Mauritanie, maitre Ahmed ould Ely ould Yargueyt, commis pour la défense des prévenus, dès leurs arrestations au lendemain du scrutin présidentiel en Mauritanie le 22 juin 2019, a interjeté un appel partiel de ce verdict. En effet notre avocat et nous (IRA – Mauritanie) contestons les peines prononcées contre nos militants et le militant de la CVE, injustement arrêtés, torturés, maltraités et séquestrés depuis quatre longs mois. Et nous n'avons jamais cessé de dénoncer l'acharnement gratuit d'une justice de classe et de race, contre les détenus d'opinions que sont ces prisonniers.

Nous rendons par ailleurs hommage au courage et à la détermination des détenus, mais aussi l'abnégation et la dignité de leurs familles. Nous remercions fortement maitre Ahmed ould Ely ould Yargueyt, pour son engagement et son désintéressement. Nous remercions les militantes et militants d'IRA-Lexeiba, d'IRA-Kaedi et à leur tête le doyen Sy Mamoudou ; nos remerciements vont également aux gens de IRA-Nouakchott, IRA-Nouadhibou, IRA-Atar, IRA-France, IRA-Belgique et toutes les autres sections de IRA en Mauritanie et par le monde, qui se sont mobilisés pour soutenir les détenus pendant cette dure épreuve.

Nous remercions aussi les membres dirigeants de IRA – Mauritanie et à leur tête l'honorable député Coumba Dada Kane, qui ont tenu à assister physiquement à Kaédi durant toutes les péripéties de l'instruction et du jugement des camarades.

Nous nous félicitons aussi que les détenus de Lexeiba, issus des différentes communautés nationales, sont restés unis durant cette épreuve par les principes fondateurs d'un engagement citoyen, pour un Etat républicain ainsi que la plénitude de la dignité de l'Homme, abstraction faite de sa couleur, sa langue ou sa religion.

Nouakchott, 10 novembre 2019

La commission de communication