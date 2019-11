Pas de groupes armés sur le territoire, selon le gouvernement

Il n y pas de groupes armés sur le territoire de la Mauritanie et les

munitions saisies il y a quelques jours par les forces de sécurité au

Sénégal, étaient destinées à des clubs de tir à la cible-un sport traditionnel, selon une déclaration du gouvernement mauritanien publiée vendredi.

La presse sénégalaise a révélé au cours des derniers jours, la saisie de 4500 munitions de calibre 7,62 millimètres pour le fusil d’assaut AK 47, volées dans un dépôt de l’armée nationale pour alimenter un trafic vers la Mauritanie, fait état de l’arrestation de 2 individus

et de la fuite d’un soldat activement recherché.

Le parquet de Dakar a requis le doyen des juges d’instruction, qui a ouvert une enquête pour « association de malfaiteurs en relation avec

une activité terroriste et détention d’armes en vue de commettre des

attentats terroristes ».

Les personnes arrêtées ont été placées en détention provisoire.