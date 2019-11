Coupe de la Confédération : Nouadhibou réussit l'exploit

Le FC Nouadhibou est devenu le premier club mauritanien à se qualifier pour la phase de groupes d'une compétition interclubs de la CAF : celle de la Coupe de la Confédération, grâce à une victoire cumulée de 4-3 sur Triangle United du Zimbabwe. Nouadhibou a perdu le match retour 3-2 au Zimbabwe dimanche après-midi mais sa victoire (2-0) à domicile à l’aller s'est avérée décisive.

Les Orange entamaient brillamment la rencontre et Yassin Cheikh El Welly ouvrait le score à la 7’. Ils auraient même pu atteindre la pause sur le score de 2-0 mais n'ont pas réussi à convertir un penalty.

Une occasion manquée sanctionnée dès la reprise, avec l'égalisation des Sugar Boys à la 47’, par Simba Makoni. Les Zimbabwéens sentent la remontada possible et se ruent à l’attaque. 62’, les voilà devant, grâce à une superbe réalisation de Ralph Kawondera !

Mais les Orange ne s’en laissent pas abattre et El Welly y va de son doublé pour faire grimper le score cumulé à 4-2 sur l’ensemble des deux rencontres. Triangle n'abdique pas et continue à se battre ! Ha, voici Nouadhibou réduit à dix, suite à l’expulsion de Yacoub Sidi ! Anelka Chivandire en profite pour marquer un troisième but mais il ne reste plus neuf minutes au compteur. Ce sera insuffisant pour se qualifier. Voilà le FC Nouadhibou qualifié ! Après la participation historique des Mourabitounes à la CAN 2019, le football mauritanien confirme sa progression.

--------------------------

Football : L’Académie Génération foot AMAD (re) lance ses activités

Cérémonie haute en couleurs, le jeudi 31 Octobre 2019, au terrain de la Socogim PS, pour le lancement de l’Académie Génération Foot AMAD (Association Mauritanienne pour l'Auto Développement). Les parents des pensionnaires et de nombreux invités sont présents. Un public étoffé admire les démonstrations et rencontres d’exhibition au programme, dirigées par les techniciens de l’Académie, sous la houlette de Babacar Diagne, directeur technique.

L’ancien Centre de formation des jeunes de la Socogim PS s’est mu en Académie Génération foot AMAD, suite à la signature, en 1999, d’un partenariat avec l’ONG AMAD. Après une longue période d’inactivités dus à divers problèmes survenus en 2010, « c’est grâce au soutien du président de l’AMAD », souligne Diagne, « que nous pouvons reprendre cette année ». Le jeune technicien rappelle, au passage, l’appui, sans cesse renouvelé depuis la fondation du Centre, de Cheikhna ould Nenni, à l’époque directeur de « Nouakchott Infos » et actuellement ambassadeur de Mauritanie à Dakar.

L’Académie Génération foot AMAD constitue un réservoir pour les clubs de première et seconde division. Quatre-vingt-dix pensionnaires sont répartis en trois catégories : éveil, initiation et préformation. « Plusieurs de nos élèves », fait remarquer Diagne, « ont intégré des formations de première ou seconde division ainsi que les équipes nationales ». Quatre de ses anciens pensionnaires ont été recrutés à Dakar : Mohamed Kamara, Mamadou Sow, Alioune Diop et Thiemokho. « C’est une grosse satisfaction ». se réjouit Diagne, avant de solliciter un appui de la FFRIM, conviant l’instance faitière du football mauritanien et son patron « à aider davantage les écoles de football et persévérer en ce qu’il [Ahmed ould Yahya, ndlr] faisait auparavant au profit des centres de formation ».

--------------------------

Eliminatoires CAN 2021 : Hakizimana aux manettes de Maroc vs Mauritanie

La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné l’arbitre rwandais Louis Hakizimana pour officier la rencontre Maroc vs Mauritanie, le 15 Novembre prochain, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. C’est la troisième fois que Hakizimana dirigera un match des Mourabitounes, après celui de la CAN 2019 contre la Tunisie et celui des éliminatoires, au Burkina Faso, pour les éliminatoires de cette même CAN. Il sera assisté par ses compatriotes Mutuyimana Dieudonné et Raymond Nonati Bwiliza. Rappelons que la Mauritanie est logée dans le groupe E des éliminatoires de la CAN 2021, en compagnie du Maroc, du Burundi et de la République Centrafricaine.

--------------------------

Kaédi FC pointe Bounenne

Samedi 2 Novembre 2019, lors de la 8ème journée de Super D1, Kaédi FC s’est incliné à domicile pour la première fois face à Nouakchott King’s (0 -1). « Une défaite imméritée, suite à une manifeste erreur d’arbitrage », tonne la page Facebook officielle du club qui rumine une grosse colère contre l’arbitre Bounenne Abdi, coupable, aux yeux de la formation-phare du Gorgol, de « partialité ». Kaédi FC n’y va pas du dos de la cuillère fustigeant l’homme en noir d’« avoir gracieusement accordé un penalty à l'équipe visiteuse, déboutant son deuxième assistant qui avait signalé une faute de main contre l'attaquant de N. King's. Avec cette défaite, la première à domicile, les jeunes qui ont été la cible des arbitres entendent se remobiliser pour éviter pareille mésaventure ».

Les récriminations ont fusé de toutes parts. Supporters et officiels fustigent la récurrence de décisions arbitrales fort contestables, « véritables opérations de sape » contre le club. Et de lancer un appel à « la concentration », après avoir « tiré les enseignements », afin d’aborder au mieux les deux prochaines échéances à domicile, face à Médine de Rosso et Sahel de Nouadhibou, respectivement le 9 et le 23 courant.