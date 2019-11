Handifestival International de Nouakchott : 9ème en perspective !

Nouakchott s’apprête à vibrer, du 1er au 4 Décembre prochain, aux sonorités des artistes-musiciens en situation de handicap, avec la tenue de la neuvième édition du Handifestival international. Un événement culturel que les organisateurs mettront à profit pour communiquer davantage sur les thématiques : Paix - Cohésion sociale - Emploi des personnes en situation de handicap et Éducation des enfants. Selon Mohamed Camara, initiateur de cette manifestation, quatre pays : Gambie, Guinée Bissau, Sénégal et Togo ; en plus de la Mauritanie (pays-hôte) ; ont confirmé leur participation. On attend la réponse d’autres pays également invités.

Les organisateurs espèrent l’appui de l’État mauritanien, à travers le ministère de la Culture, des sociétés nationales et internationales, ainsi que des ONG basées en Mauritanie. Ils comptent donner un cachet populaire à cet un événement culturel désormais incontournable dans l’agenda musical nouakchottois et jouer leur partition dans l’affermissement de la paix et de la cohésion sociale entre toutes les composantes sociales. Et, bien sûr, profiter de la rencontre pour sensibiliser et informer sur la problématique de l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à l’éducation des enfants.