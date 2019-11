Lancement national du programme SAFIRE

Le programme SAFIRE (Sécurité Alimentaire, Formation, Insertion, Résilience et Emploi), a été officiellement lancé ce mercredi 6

novembre à Nouakchott par le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et

des Sports, Taleb Ould Sid’Ahmed, au cours d’une cérémonie qui a regroupé plusieurs personnalités. Ce programme, qui sera mis en œuvre au cours de la période 2019-2023 sous la supervision du Ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec trois

consortiums regroupant 14 ONG*, est financé par l’Union Européenne à

hauteur de 10 millions d’euros. Il s’agit d’un programme d’envergure économique, sociétale et environnementale ciblant les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes mais aussi les populations agropastorales dont les associations, les coopératives et groupements informels.

Les zones d’interventions du programme SAFIRE sont les wilayas du Hodh Charghi, du Hodh Gharbi, du Guidimakha, du Gorgol, du Brakna, du

Trarza et de Nouakchott.

Le programme SAFIRE permettra, de l’avis de Taleb Ould Sid’Ahmed, la

promotion d’une intégration sociale durable et décente à travers le soutien à la formation professionnelle et les opportunités d’emploi. Il participera en même temps à la promotion de la sécurité alimentaire et à l’intégration économique et sociale entre les zones urbaines et rurales du pays. Ce programme traduit, dit-il, l’attention portée en particulier sur les groupes vulnérables et marginalisés, et sur le

citoyen mauritanien de manière générale. D’autant que l’action du

programme SAFIRE vise à « améliorer les perspectives d’insertion sociale et professionnelle des jeunes vulnérables, et d’autre part à accroitre de manière durable et structurelle la résilience à

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. « Les milieux urbains et ruraux sont également ciblés, s’appuyant sur une logique de trajectoire, prenant en compte les

parcours des personnes bénéficiaires du projet et les flux qu’elles génèrent visant donc à structurer et à articuler de façon intégrale la problématique des dynamiques migratoires des liens urbains-ruraux et des rapports entre insertion socio-professionnelle et sécurité alimentaire », a expliqué Ibrahima Ndao, coordinateur de l’inter

consortia SAFIRE.

Production de biens et services compétitifs

Lui succédant Souleymane Bassolé, coordinateur du PACAO (Programme

d’Appui à la Compétivité de l’Afrique de l’Ouest) a décliné l’objectif global du programme qui « contribue à la transformation structurelle de l’économie par la production de biens et services compétitifs à plus haute valeur ajoutée pour assurer la croissance, la création d’emplois qualifiés et durables ainsi que l’augmentation des revenus.

Dans son exposé, il a abordé les objectifs spécifiques, les catégories

de bénéficiaires, les cibles et les résultats attendus.

Le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, qui s’est réjoui de l’ancrage Institutionnel du programme SAFIRE au sein de son département espère une mise en œuvre rapide de celui-ci avec la levée de tous les obstacles liées aux lenteurs bureaucratiques. Taleb Ould

Sid’Ahmed a promis une gestion saine et transparente du programme.

Signalons que les résultats attendus du programme sont :

-Augmenter l’insertion socioprofessionnelle durable et décente à travers le soutien à la formation professionnelle et à l’accompagnement vers l’emploi

-Renforcer la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers une meilleure prise en compte de l’environnement et une augmentation de la production agro-sylvo-pastorale

-Promouvoir les complémentarités économiques et sociales entre

territoires urbains et ruraux et les opportunités économiques liées

aux dynamiques migratoires.

Partenariats et synergies