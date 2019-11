Inscription à l’université des étudiants de plus de 25 ans: Le gouvernement fait machine arrière

Face à la détermination et à la persistance du mouvement de

protestation des bacheliers de plus de 25 ans interdits d’inscription à l’université, en dépit de la violente répression policière, le gouvernement, face au tollé suscité par sa mesure, a fini par lâcher du lest. Les bacheliers obtiennent gain de cause après avoir tout de même payé un lourd tribut. Plusieurs blessés graves ont été enregistrés dans leurs rangs ces dernières semaines avec l’intensification du mouvement de protestation qui a suscité un vaste élan de solidarité.

Ce mercredi, le comité ministériel chargé d’examiner le système

pédagogique à, au cours d’une réunion présidée par le premier ministre, a décidé d’ouvrir l’inscription aux étudiants concernés par la limite d’âge prévue par la réglementation.

« Dans le cadre de sa mission qui englobe, entre autres, l’examen de

questions portant sur les conditions d’accès à l’enseignement, la carte scolaire, le cadre pédagogique et administratif, et les infrastructures, ce comité a été chargé d’accélérer le processus de mesures nécessaires pour garantir l’ouverture de l’année scolaire en cours dans de bonnes conditions », rapporte l’agence gouvernementale

AMI.

« Aussi, le comité a –t-il aujourd’hui abordé la question du handicap

lié à l’âge qui empêche, conformément aux textes en vigueur, l’inscription dans certains établissements d’enseignement supérieur. »