Me Bouhoubeyni devant l’AG des Commissions africaines des droits de l’homme : « La CNDH entreprendra une enquête exhaustive sur les droits de l’Homme en Mauritanie »

Le président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, Me Ahmed Salem Bouhoubeyni, a appelé les commissions nationales africaines des droits de l’Homme à jouer en toute indépendance le rôle qui leur est imparti et à diligenter des enquêtes exhaustives sur la situation des droits de l’Homme dans nos pays.

Le président de la CNDH, qui intervenait ce lundi 4 novembre 2019 à l’ouverture, au Caire, de l’assemblée générale du réseau des institutions nationales africaines des droits de l’Homme, a demandé à ses pairs d’élaborer des rapports objectifs au terme de ces enquêtes et de les adresser à leurs gouvernements et aux institutions spécialisées des Nations unies.

Me Bouhoubeyni a déclaré, qu’en ce qui la concerne, la Commission mauritanienne entreprendra, dans les prochains jours, une enquête globale sur la situation des droits de l’Homme en Mauritanie, affirmant qu’elle se rendra partout à l’intérieur du pays pour s’informer de près sur l’ensemble des problèmes posés dans ce domaine aux populations. Il a précisé que des rapports objectifs, élaborés au terme de cette enquête, seront adressés aux pouvoirs publics ainsi qu’aux institutions spécialisés des Nations unies.