Décret créant un Comité National de Lutte contre le terrorisme

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret portant « formation, attributions, organisation et fonctionnement du Comité National de Lutte contre le terrorisme » au cours de sa réunion hebdomadaire du jeudi 31 octobre, annonce un communiqué du Conseil des Ministres rendu public dans la soirée.

Ce texte rentre dans le cadre de la mise en œuvre « de l’article 48 de la loi 2019-017, mettant les actions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au cœur du dispositif et de la législation anti-terroriste. La création du Comité National de Lutte contre le terrorisme constitue un ajout qualitatif au dispositif national anti terroriste et un important outil de mise à niveau de la législation nationale pour la rendre conforme aux standards mondiaux, dans du respect des engagements internationaux de la Mauritanie », ajoute le communiqué du conseil des ministres.