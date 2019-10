La RAM fête l’ouverture de la ligne Nouakchott/Pékin via Casablanca par un cocktail

La Royal Air Maroc (RAM) a tenu à marquer l’ouverture de la ligne Nouakchott/Pékin, avec un transit par Casablanca en organisant un cocktail dans un réceptif hôtelier de la place. Une manifestation qui a réuni une assistance triée sur le volet, notamment des partenaires tels que les agences de voyage, divers acteurs et clients des transports aériens. La manifestation a permis au Directeur de la RAM pour la Mauritanie, Yassir Ben Moumen, de faire une présentation sur le contexte de l’ouverture de la ligne, la dimension mondiale et continentale de la RAM, à travers des chiffres illustrant une trajectoire continue de développement. Une nouvelle dont l’ouverture répond à une forte demande. De novembre 2017 à octobre 2018, la compagne marocaine a transporté 82.192 passagers sur la ligne Nouakchott-Casablanca. Les vols sont passés de 6 à 7 fréquences hebdomadaires en 2019. La RAM « espère terminer la période novembre 2018-octobre 2019, à 90.000 passagers sur le trajet Nouakchott/Casablanca.

Par ailleurs « la compagnie aérienne marocaine a transporté un total de 7,5 millions de passagers en 2018, dont 1,7 millions sur ses vols d’Afrique et 46% en transit via Casablanca sur l’Europe, Amérique du Nord et Afrique.

Le continent africain représente 25% du trafic global et la direction ambitionne de porter ce chiffre à 1/3 ». La Royal Air Maroc opère sur le continent africain depuis 60 ans, et dessert actuellement 32 destinations. En Afrique Francophone, la RAM dessert le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, la Guinée Conakry, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, la RCA , le Congo, la RDC et le Bénin. Afrique Anglophone : Nigeria, Gambie, Ghana, Libéria, Sierra Leone. Afrique Lusophone : Angola, Cap-Vert et Guinée Bissau.