L'ambassadeur des États-Unis à SOS Esclaves

L'ambassadeur des États-Unis Mickaël J. Dodman a rendu visite à l'organisation des droits de l'homme SOS Esclaves dans son nouveau siège sis à la socogim PS. C'est le président de SOS Esclaves , Boubacar Messaoud entouré de certains membres du bureau exécutif de l'organisation, notamment deux des adjoints du président et du secrétaire général respectivement Marieme Bougari, Ahmedou Wedi'a et Mohamed M'barek qui l’a accueilli. Après avoir souhaité la bienvenue au diplomate américain, le président Boubacar lui a donné la parole. Dans son intervention, l’ambassadeur américain a regretté que durant les deux ans qu'il a déjà passés en Mauritanie il n’a jamais eu l'occasion de visiter cette grande organisation de droits de l'homme et s'est excusé en expliquant que c'est à cause de ses nombreuses préoccupations. L'ambassadeur des États-Unis s'est encquis des conditions de collaboration du gouvernement mauritanien avec SOS Esclaves et sur les problématiques liées à l'esclavage. De son côté, Boubacar Messaoud à expliqué amplement les aspects de l'esclavage en revisitant les principales étapes de la lutte pour son éradication. Dans son intervention, Salimata Lam, la coordinatrice nationale des projets de SOS Esclaves a fait un exposé sur la mise en oeuvre des projets de l'organisation et ressorti le degré de coopération avec certains partenaires comme Anti Slavery International ( partenaire principal de SOS Esclaves ) et Minorithy Rhits Group en rappelant la fructueuse coopération entre le département américain et SOS Esclaves. Plusieurs autres intervenants ont pris la parole pour enrichir les échanges qui ont duré plus d'une heure de temps.