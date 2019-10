Création d’un Club des Responsables de Conformité des Banques (CRCB)

Les acteurs d’une vingtaine de banques et institutions financières de Mauritanie ont décidé de créer un Club des Responsables de Conformité des Banques (CRCB), regroupant l’ensemble des opérateurs du secteur.

L’objectif du CRCB « est d’aider les banques et institutions financières de Mauritanie à se conformer aux standards internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l’argent, sous la houlette de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), et avec l’appui de l’Association des Professionnels des Banques de Mauritanie (APBM) », explique une note.

Ahmed Vall Mhaiham (photo), président du Club des Responsables de Conformité des Banques (CRCB), insiste sur le chantier de l’organisation « qui vise à harmoniser les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d’argent (sale), le financement du terrorisme et les sanctions économiques. La création de ce club se justifie par le fait que notre secteur demeure le principal canal par lequel opèrent les auteurs de ces actes illicites et condamnables, qui détruisent notre économie ».

Les banques et institution membres du CRCB sont la Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI), la Banque Nationale de Mauritanie (BNM), Chinguitty-Bank, la Banque El Wafa Mauritaniene Islamique (BAMIS), la Générale de Banque de Mauritanie (GBM), la Banque El Amana (BEA), la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI), la Société Générale de Mauritanie (SGM), Attijari Bank Mauritanie, Orabank Mauritanie, QNB Mauritanie, la Banque Islamique de Mauritanie (BIM), la Banque Mouamalat Sahiha (BMS), la Banque Populaire de Mauritanie (BPM), la Nouvelle Banque de Mauritanie (NBM), la Banque pour la Finance Islamique (BFI), la Banque Mauritanie d’Investissement (BMI), International Bank of Mauritanie (IBM), Mauripost et la Caisse de Dépôt et de Développement (CDD).