Ouverture du nouveau centre de traitement des animaux de la SPANA à Boghé : Une ‘’baraka’’, selon le maire

Le secrétaire général du ministère du développement rural, Ahmedou Ould Bouh a supervisé lundi 28 octobre l’inauguration à Boghé d’un centre dédié au traitement des animaux et à la vulgarisation de la culture de la clémence envers les animaux. Ce centre, financé par l’organisation non gouvernementale anglaise SPANA, en plus de son aspect vétérinaire s’emploie aussi à la formation des agents sur les voies de traitement, la conservation de la sécurité environnementale et de l’éducation des enfants à l’adoption des comportements nécessaires pour vulgariser la culture du bien-être des animaux. Le SG a précisé que le président de la République accorde une grande priorité à l’excellence de l’enseignement, le développement de la formation professionnelle et technique et l’acquisition des compétences. Selon le SG, cette priorité se traduit à travers un plan d’action du gouvernement qui a pour objectif de réaliser le développement économique et la sécurité alimentaire, de reformer l’éducation, d’encourager les initiatives personnelles, d’accompagner efficacement le secteur privé et les organisations de la société civile et d’élargir la base de production du pays dans les secteurs à grande capacité de main d’oeuvre afin de résorber le chômage. Le SG a ajouté que le ministère du développement rural a mis en place un plan d’action quinquennal pour atteindre cet objectif à travers le développement intensif, la couverture vaccinale des animaux et le renforcement de leur protection. Ce plan d’action a pour autres objectifs de poser et d’exécuter des politiques cohérentes en faveur des populations les plus pauvres en encourageant le secteur privé et les organisations de la société civile à participer effectivement au développement économique et social du pays. Le SG a indiqué que le centre va jouer un rôle important dans le domaine de la protection vétérinaire en termes de consultations et de traitement des animaux, particulièrement les ânes et les chevaux. Lui succédant, le maire de Boghé, Bâ Adama Moussa s’est félicité de la réalisation qui, a-t-il dit, ‘’constitue une baraka pour les populations car ayant pour vocation de fournir des soins et des consultations gratuits pour les animaux de la localité’’.

De son côté, le secrétaire exécutif de la SPANA, Geoffrey Denis a exprimé sa satisfaction pour cette troisième visite en Mauritanie précisant que le centre de Boghé occupe une place importance puisqu’il est situé dans une zone pastorale dans laquelle les habitants se basent principalement sur l’activité de l’élevage et l’agriculture. Le secrétaire exécutif a rappelé que son centre procure des médicaments et des soins vétérinaires gratuitement et contribue à la formation des agents et propriétaires d’animaux aux meilleures voies d’éduquer les enfants aux comportements adéquats et à la sensibilisation sur plusieurs thématiques liées au respect et à la clémence envers les animaux. Le secrétaire exécutif a annoncé que des voyages de terrain seront organisés dans les villages périphériques de la ville de Boghé pour procéder à des traitements vétérinaires. Selon lui, cette opération profitera à 70 ou 100 têtes par jour.

Rappelons que cette ONG travaille en Mauritanie depuis 2001, date d’ouverture de son premier centre à El Mina (Nouakchott). Depuis, elle a traité 110.172 animaux et a permis l’introduction de l’éducation environnementale et animale dans les programmes scolaires au profit de 27 écoles de 109 classes de plus de 4043 élèves en partenariat avec le ministère de l’éducation. Le centre a aussi permis la formation de 116 agents vétérinaires.