Bacheliers non orientés et étudiants vent debout

Plusieurs centaines d’étudiants et de nouveaux bacheliers ont tenu un sit-in lundi devant les locaux du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de la Communication et de l’Information, répondant ainsi à un appel à la solidarité du Syndicat National des Etudiants de Mauritanie (SNEM) et d’autres organisations.

Cette manifestation vise notamment « à dénoncer une décision arbitraire du gouvernement refusant d’orienter vers l’université publique, tous les bacheliers ayant atteint un âge limite de 25 ans.