Clarification de Diop Amadou Tidjane

A la suite de l' alerte lancée par la commission de IRA - Mauritanie du 25 / 10 / 2019 sur la circulation de fausses attestations délivrées au nom de ladite organisation portant une signature prétendue mienne , je tiens à réagir pour d'une part souligner combien j'étais desagreablement surpris et qualifier par la même occasion cet acte d'ignoble

Je précise que c' est suite à l' appel du président de IRA , je veux nommer Birame Dah Abeid le 20/ 10 / 2019 que j' ai eu connaissance de ce document qui , de toute évidence , est faux comme je l' ai fait comprendre au président de IRA lors de notre entretien téléphonique.

Lauteur/les auteurs de ce document ont une intention claire de nuire à ma personne et porter préjudice à cette organisation dans laquelle j' ai tant milité.

Ainsi, je joins ce communiqué à celui de IRA, pour dénoncer le faux, usage de faux et usurpation d'identité qui feront certainement objet de poursuites judiciaires.

Je tiens à préciser que :

1 - aucunement ce document ne peut être authentique et ne peut être que falsifié.

J'invite les services et organismes détenteurs de ce faux document de faire le nécessaire pour vérifier son authenticité.

2 - Je rappelle que le supposé (Tall Souleymane ) est une personne qui m' est totalement inconnue .

3 - en date du 18 mai 2018 , j' avais déjà quitté cette organisation presqu' un an et demi plus tôt et que j' etais président d' un parti naissant le FRUD, il est par conséquent inconcevable qu' un document de IRA- Mauritanie puisse paraître en portant mon nom et ma signature .

Autant je reconnais à IRA le droit de dégager ses responsabilités et mettre en garde les auteurs des falsifications , autant, je me reconnais le droit de rétablir la vérité et mettre en garde ces derniers puisqu'ils s' en prennent à mon intégrité, ainsi qu'à mon avenir politique.

Je condamne fermement ces actes et saisirai qui de droit pour clarifier l’opinion.

Diop Amadou Tidjiani

Président FRUD

Destinataires :

IRA-Mauritanie

OFPRA (France )

CNDA

CGRA