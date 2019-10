Une convention de 6 milliards de MRU avec le FADES pour relier le réseau routier au Mali

La Mauritanie et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) ont signé vendredi après-midi, une convention de financement d’un montant global de 6 milliards de MRU, pour la réalisation de près de 400 kilomètres de routes devant relier le centre du pays, à des localités situées à la frontière du Mali et au réseau routier de ce pays.

Ces conventions concernent un axe routier entre les régions de Tidijkja-Kiffa-Selibaby. Il s’agit des tronçons Tidijikja/Goudia (92 kilomètres), Goudia/Boumdeid (70 kilomètres), Kankossa/Loubouli (95 kilomètres) et Loubouli/Ghabou-localité de la région de Selibaby frontalière à la fois du Mali (région de Kayes) et du Sénégal (99 kilomètres).

Le ministre de l’économie et l’Industrie, Cheikh El Kebir Moulaye, cité par l’Agence Mauritanienne d’Information apprécie « un financement qui permettra un élargissement du réseau routier mauritanien et une connexion avec celui du Mali, qui aura des effets positifs sur les conditions de vie des populations frontalières ».