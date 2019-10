Azalai fête ses 25 ans à Nouakchott

Pour fêter ses 25 ans étendus sur toute l’année, le groupe Azalaï fait cap du 21 au 26 octobre 2019 sur Nouakchott. Occasion mise à profit pour vanter la réussite enregistré et initier des actions caritatives. « Cet anniversaire pour Azalaï est aussi et surtout un moment de partage avec ses clients et ses collaborateurs ».

Depuis le 22 avril dernier, le groupe Azalaï célèbre son 25 ème anniversaire dans toutes les capitales africaines abritant un de ses complexes. Cette semaine dénommée la semaine Azalaï a permis à Azalaï Marhaba d’entreprendre des actions sociales, de vernissage, de team bulding et de diner.

Hicham Naciri le directeur général s’est réjoui, lors d’une conférence de presse tenue vendredi 25 octobre 2019, du rang de leader qu’occupe son hôtel sur la destination Nouakchott. Il s’est félicité de l’esprit convivial et de la bonne entente qui règne au sein de son entreprise qui emploie 90 % de mauritaniens.

Réhabilité il y a trois cela avec une enveloppe de 7 millions d’Euros, en partenariat avec la Snim, Azalai Marhaba connaîtra prochainement une extension et doublera sa capacité. Une école hôtellière pourrait voir le jour dans la capitale mauritanienne, a révélé Naciri.

Pour Frank Edja, responsable communication et Marketing, « la caravane va aller plus loin », indiquant que son groupe a acquis une grande expertise, montré sa force d’endurance ces 20 dernières années.

Chaîne hôtellière panafricaine, gérée suivant les normes et standards internationaux, le groupe Azalaï se positionne comme leader dans ce domaine en Afrique de l’Ouest.