Au terme de moult efforts et grâce à la détermination de son papa mais aussi et surtout de l’appui de la direction des affaires sociales, A. Guisset, un nourrisson de quelque dix mois, s’apprête à s’envoler avec sa maman vers le Maroc pour y subir des soins. Le conseil de santé a autorisé son évacuation, grâce à l’argumentaire des médecins traitants de l’hôpital Mère et Enfant, ceci après une première tentative infructueuse.

Ce nourrisson est né avec une fente labio-palatine exophtalmie bilatérale ( une seule fosse nasale) nécessitant une assistance alimentaire et une prise en charge médicale dans un centre spécialisé pour des réparations, selon les médecins traitants.

Après le quitus du conseil de santé, ce fut un gros ouf de soulagement d’un jeune papa au chômage, loin de voir le bout du tunnel. Les formalités de voyage sont presque terminées. Seules quelques modalités d’usage sont à régler avec la direction des affaires sociales qui n’aura ménagé aucun effort pour ce cas humanitaire alors que des nombreuses ONG disant travailler dans ce créneau, et leurs partenaires à l’étranger ou ce qu’on appelle des « bonnes volontés » ont choisi d’ignorer l’appel de détresse d’un papa au bout du rouleau. Des appels relayés par le Calame et par Cridem.org. Oui, il ne s’agit pas ici de ficeler des projets fictifs ou d’organiser des séminaires de complaisance au cours desquels d’importants moyens sont dilapidés ou de financer des campagnes électorales pour en attendre les dividendes. On les comprend parce qu’Ici le retour n’est pas immédiat.

A quelques jours de son départ, le père d’A. Guisset continue à courir pour renforcer la provision que la direction des affaires sociales pourrait lui offrir. Il faut prévenir car le séjour pourrait peut-être durer. Le père, lui, restera à Nouakchott pour travailler et glaner quelques subsides à envoyer à madame au chevet de l’enfant.

C’est l’occasion une fois encore de lancer un vibrant appel aux âmes généreuses pour aider ce père de famille. Nous sommes dans une République Islamique et notre religion recommande d’assister les nécessiteux. Faisons-le, en appelant son père au 41119036 ou Calame (34611602) qui transmettra. Tous les gestes sont les bienvenus.