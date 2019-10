Début du Festival Nouakshort Film

Les festivités marquant la 14é édition du Festival de Cinéma de Nouakchott (Festival Nouakshort Film) ont débuté mercredi soir au Palais des Congrès en présence de plusieurs responsables gouvernementaux et d’un nombreux public. Cette manifestation Culturelle est organisée par la Maison du Cinéaste (MC), en partenariat avec le Conseil Régional de Nouakchott (CRN). Elle rend hommage à Med Hondo, un mauritanien dont le nom a marqué le cinéma africain à partir des années 1970, décédé il y a quelques années.

La présente édition prévoit « plusieurs activités parmi lesquelles notamment des événements internationaux avec 17 films en provenance d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, du Mali, du Niger, du Liban, d’Egypte, du Tchad, d’Irak et de Syrie, en plus des œuvres de 6 réalisateurs mauritaniens, ainsi que 2 compétitions de films amateurs et marathon, des ateliers, séminaires de formation, conférences ».

Par ailleurs « en amont du festival, le public va découvrir des galeries photos qui documentent l’histoire et le développement de la ville Nouakchott depuis une soixantaine d’années ».