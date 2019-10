CHAN 2020 : les Mourabitounes locaux n’iront pas au Cameroun

Les Mourabitounes ne seront pas au rendez-vous de Cameroun 2020. Les coéquipiers de Mangane Oumar n’ont pas pu réussir la passe de trois. Et pour cause : les Aigles du Mali ont pris, dimanche 20 Octobre 2019, leur revanche contre ceux-là mêmes qui les avaient privés de la dernière phase finale ! 2 à 0, au stade Modibo Keïta de Bamako, une cause bel et bien entendue sans contestation possible. Mamadou Coulibaly (42’) et Aly Desse Sissokho (84’) furent les bourreaux vengeurs. A l’aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité (0-0), à Nouakchott.

C’était la troisième fois d’affilée qu’Aigles et Mourabitounes locaux s’affrontaient en éliminatoires du CHAN. La première, c’était en 2016 et à l’avantage du Mali vainqueur (2-1) à l’aller et auteur d’un nul (1-1) au retour à Nouakchott. Deux ans plus tard, la Mauritanie avait pris sa revanche : 1-0 au match retour à Bamako, après un 2-2 à l’aller. Des scores toujours serrés, on le voit, qui promettent d’encore chaudes empoignades !

-----------------------------------------------------

Amical : les Mourabitounes A accrochés par les Chevaliers

Dominateurs dans le jeu et offensivement plus dangereux, les Mourabitounes ont été accrochés par les Libyens sur un nul blanc, le 15 Octobre 2019, au Stade Cheikha Boidiya. Si les deux sélections se quittent bons amis, ils ne se sont guère fait de cadeaux au cours de cette rencontre où l’engagement de part et d’autre s’est illustré par de nombreux impacts physiques. « Nous avons bien défendu et bien attaqué. En face, il y avait un bon gardien. Aujourd’hui, il nous manquait six titulaires mais je suis content de la prestation de l’équipe. Je ne leur reproche rien », commente le sélectionneur national.

Sans un Namory impérial dans ses buts, les Chevaliers auraient même pu réaliser un holdup. Un tel constat souligne surtout l’absence d’efficacité offensive des Mourabitounes. Ils ont largement maîtrisé leur sujet mais n’ont su concrétiser leurs nombreuses occasions. Et Corentin Martins de souligner, en conférence de presse d’après-match : « Nous allons continuer à travailler avec les attaquants dont nous disposons. Nous n’en avons pas d’autres, ils ont surtout besoin de plus de confiance pour marquer des buts. » Le technicien français n’est donc guère inquiet : « Ça ne me pose pas de problèmes. Nous nous sommes procuré des occasions. Nous allons poursuivre le travail face aux buts adverses, notamment dans la bonne passe, la lucidité et le choix du meilleur geste. Nous allons travailler en ce sens et gommer les erreurs », promet-il. Adama Ba abonde dans la même direction : « Ce soir, nous avons réalisé un bon match. Mais nous avons manqué d’efficacité. Nous [les attaquants, ndlr] allons travailler pour marquer des buts. Il faut en mettre pour gagner les matchs ».

Le 15 Novembre prochain, les Mourabitounes défieront les Lions de l’Atlas pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Une confrontation que les Mourabitounes aborderont avec un mental de fer. « Vendredi, Il y avait aussi beaucoup d’absents dans les rangs des Chevaliers […] mais, face au Maroc, ce sera un autre match. Les Lions ont beaucoup de qualités. A match différent, préparation différente. Il faudra beaucoup de concentration face à leurs buts et devant les nôtres », prédit Martins.