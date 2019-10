Assises olympiques : la Mauritanie présente

La Mauritanie a pris part, du 17 au 20 Octobre 2019, à Doha (Qatar), aux Assemblées générales de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) et de l’Association Francophone des Comités Olympiques (AFCNO). Mettant à profit leur participation à ces assises, messieurs Abderrahmane Ethmane et Salem Abeidna, respectivement président et secrétaire général du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM), ont noué des contacts jugés « fructueux » avec la Solidarité Olympique.

De belles perspectives pour le sport mauritanien toutes disciplines confondues !

-----------------------------------

ASC Police : Dossou Nukunu aux commandes

« Après un début de saison raté (deux matchs nuls, trois défaites), la direction de l'ASC Police décide de réaménager son staff technique », annonce la page Facebook officielle du club. Le togolais Dossou Nukunu, qui a rendu son tablier lundi dernier à la direction de l'ACS Ksar, est nommé, mercredi 16 Octobre 2019, entraîneur principal de l'équipe première. L’ancien international togolais qui entraîna Heart OF Lions/D1(Ghana), FC Kallon/D1 (Sierra Leone) et, tout récemment, l'ACS Ksar aura « la lourde mission de ramener le trophée national », dixit la publication, « et de permettre, à l'équipe des policiers, d'être au minimum dans le top 5 de la SuperD1 ». Un réaménagement dont la direction du club et les supporters espèrent voir les premiers fruits dès les prochaines journées.

------------------------------

FC Nouadhibou : Mbaye opéré avec succès des ligaments croisés

« Victime d’une rupture des ligaments croisés lors d'une séance d'entraînement du FC Nouadhibou, Moustapha Mbaye a été opéré avec succès, le 13 Octobre 2019, par le chirurgien Jalal Eddine Dahmane àTunis », indique la page Facebook officielle des Orange. Mbaye était accompagné par le médecin de son club, Ahmed Saïf Eddine Bouzidi. Il observera une période d’indisponibilité de six mois.

------------------------------

Super D1 - J6 : La Garde stoppe Tidjikja

L’ASC Tidjikja n’a pas réussi la passe de six. Après un début de saison tonitruant, les Crocodiles du désert ont vu leur série de cinq succès consécutifs stoppée net par l’AS Garde, le vendredi 18 Octobre2019. Nourdine Koné croyait donner la victoire aux gardes dans les derniers instants du match (90'). Mais c'était sans compter avec la détermination des joueurs de Tidjikja qui sont parvenus à égaliser dans le temps additionnel (90'+), suite à un penalty transformé magistralement par Yatma Abdellahi Cheghrane. Malgré ce nul concédé, l'Asc Tidjikja conserve trois points d'avance en tête du classement – 16 points (+11) – sur son nouveau dauphin, ASC Kédia 13 points (+6).