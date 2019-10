FHBRIM : Nagi ould Ichiddou sous la menace d’une destitution

Porté à la présidence de la fédération mauritanienne de hand-ball, le 3 Novembre 2018, Nagi ould Ichiddou pourrait voir son mandat de quatre ans écourté. Il est en effet aujourd'hui sous la menace d’une destitution. Une Assemblée générale élective extraordinaire se tiendra, le 26 Octobre 2019, à Nouakchott. Cette convocation fait suite à l’échec de la médiation menée par le ministère de l’Emploi, de la jeunesse et des sports pour rapprocher les positions, antagonistes depuis quelques temps, entre Nagi ould Ichiddou et divers contestataires. Pour rappel, une motion de défiance avait été déposée par les deux tiers des membres du comité directeur de la fédération contre son président. Le règlement et les statuts de la FHBRIM prévoient (articles 20 et 23) que faute d’entente menée sous les auspices du département de tutelle, suite au dépôt d’une motion de défiance des deux tiers du comité directeur, une Assemblée générale élective est convoquée. Des griefs sont formulés à l’encontre du président Ould Ichiddou : «gestion opaque, manque d’activités et refus de s’asseoir à la même table que les membres du comité directeur ».